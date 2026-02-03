"Dann muss er die WM-Teilnahme abschreiben": Ex-Nationalspieler zeichnet düsteres Szenario bei Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen hatte sich bei der 0:1-Niederlage seines neuen Klubs FC Girona gegen Real Oviedo am Samstag spanischen Medienberichten zufolge eine schwerere Muskelverletzung zugezogen und soll bis zu zwei Monate ausfallen. Sogar von einer möglichen weiteren Operation ist die Rede sowie davon, dass Girona die Leihgabe des FC Barcelona mittels einer Klausel wieder an den Stammverein zurückgeben wolle. Das wäre wohl gleichbedeutend mit dem Platzen des WM-Traums des 33-Jährigen, für den Barcas Trainer Hansi Flick keine Verwendung hat.

"Ich weiß nichts weiter", sagte Flick am Montagmittag, als die Meldungen vom neuerlichen Rückschlag für ter Stegen gerade einmal eine Stunde alt waren. Er habe bislang weder mit ter Stegen selbst, noch mit Barcelonas Sportchef Deco gesprochen, "weil ich beim Training war". Deshalb wolle er "abwarten", ehe er sich genauer äußere. Nur so viel: "Er tut mir sehr leid, aber wir müssen die Ergebnisse abwarten und sehen, wie es ihm wirklich geht."