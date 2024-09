"Dann muss die WM woanders stattfinden": Real Madrids Vinícius Júnior plädiert für drastische Maßnahme

Der Real-Star spielt seit einigen Jahren in Spanien. Dass dort die WM ausgetragen wird, findet er nicht uneingeschränkt gut.

Vinícius Júnior, Top-Star von Real Madrid, hat für eine Verlegung der WM 2030 plädiert, falls der Co-Gastgeber Spanien bis dahin das Problem des Rassismus in seinen Stadien nicht in den Griff bekommt. Das sagte der Brasilianer im Interview mit CNN.

Nachdem bereits die WM 2026 in drei Ländern, den USA, Kanada und Mexiko, ausgetragen wird, findet das Turnier vier Jahre später in Spanien, Portugal und Marokko statt. Drei Duelle sollen zudem aufgrund des 100-jährigen Jubiläums der ersten WM in Südamerika gespielt werden.