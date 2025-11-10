"Dann lässt man halt Urbig spielen": Bayern-Legende nach Neuer-Patzer mit klarer Meinung

Nach dem Spiel zeigte sich Neuer selbstkritisch und übernahm Verantwortung für den Aussetzer: "Das erste Tor, da habe ich auch meinen Anteil dran. Also die Sicht war nicht perfekt für mich und auch die Entfernung ist nicht perfekt. Aber ich habe die falsche Entscheidung getroffen."

Am Tag darauf äußerte sich Oliver Kahn beim Fußball-Talk Bild Sport bei Welt TV zu der Szene – und stärkte dem Bayern-Kapitän den Rücken. Der frühere Weltklasse-Torwart erklärte: "Das ist ganz normal. Es ist egal, ob du Weltklasse bist oder nicht. So ein Moment kommt einfach."