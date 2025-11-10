Ein ungewohnter Moment für den sonst so sicheren Rückhalt des FC Bayern: Beim 2:2-Unentschieden der Münchner bei Union Berlin unterlief Manuel Neuer ein folgenschwerer Fehler. In der 27. Minute ließ der 39-Jährige einen eher harmlosen Schuss von Union-Verteidiger Danilho Doekhi durch die Arme gleiten – der Ball trudelte zum 0:1 ins Tor.
"Dann lässt man halt Urbig spielen": Bayern-Legende nach Neuer-Patzer mit klarer Meinung
Bayern-Torhüter Manuel Neuer nach Patzer selbstkritisch
Nach dem Spiel zeigte sich Neuer selbstkritisch und übernahm Verantwortung für den Aussetzer: "Das erste Tor, da habe ich auch meinen Anteil dran. Also die Sicht war nicht perfekt für mich und auch die Entfernung ist nicht perfekt. Aber ich habe die falsche Entscheidung getroffen."
Am Tag darauf äußerte sich Oliver Kahn beim Fußball-Talk Bild Sport bei Welt TV zu der Szene – und stärkte dem Bayern-Kapitän den Rücken. Der frühere Weltklasse-Torwart erklärte: "Das ist ganz normal. Es ist egal, ob du Weltklasse bist oder nicht. So ein Moment kommt einfach."
Bayern-Legende Kahn nimmt Manuel Neuer in Schutz
Kahn verwies auf die hohe mentale Belastung nach dem kräftezehrenden Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain, das die Münchner wenige Tage zuvor mit 2:1 gewonnen hatten. "So ein Spiel ist schon eine Belastung für den Kopf nach dem Spiel in Paris. Da muss der Torwart auch durchgehend antizipieren. So ein Spiel wie bei Union wäre auch mal ein richtiger Zeitpunkt für Regeneration gewesen. Dann lässt man halt Urbig spielen."
Der 56-Jährige sprach damit an, dass Torhüter auch im fortgeschrittenen Alter regelmäßige Pausen benötigen – eine Erfahrung, die Kahn aus seiner eigenen Karriere kennt. "Ich habe das sogar ziemlich häufig gemacht und habe dann gesagt, dass ich beim nächsten Spiel eine Regenerationspause brauche. Es ist etwas anderes, als wenn du 25 oder 35, 38 oder 40 bist. Das dauert von der Erholungszeit länger."
Bayern trotz Remis bei Union Berlin souveräner Spitzenreiter
Trotz des Patzers blieb Neuer im weiteren Spielverlauf stabil und verhinderte Schlimmeres. Dank des späten Ausgleichs durch Harry Kane konnten die Bayern immerhin einen Punkt mitnehmen. Nach dem Spiel zeigte sich Neuer erleichtert: "Am Ende ist es ein sehr guter Punkt für uns, weil wir Punkte gesammelt haben und die Konkurrenz nicht. Und deshalb sind wir sechs Punkte voraus."
Die nächsten Bayern-Spiele
Datum Partie 22.11.25 FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga) 26.11.25 FC Arsenal - FC Bayern (Champions League) 29.11.25 FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga) 03.12.25 Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)