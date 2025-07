"Dann können wir ihn nächstes Jahr für 80 Millionen verkaufen": Mainz 05 träumt von astronomischer Ablöse für einen Mittelfeldspieler Bundesliga Transfers P. Nebel Mainz 05

Paul Nebel hat sich in Mainz zuletzt herausragend entwickelt. So gut, dass sein Trainer einen astronomischen Preis aufrufen will.