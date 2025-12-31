Aston Villas Trainer Unai Emery hat erklärt, warum er seinem Gegenüber Mikel Arteta nach der 1:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am Dienstagabend nicht die Hand gegeben hat.
"Dann kann ich nicht warten - es war kalt": Unai Emery erklärt vermeintliche Respektlosigkeit gegenüber Mikel Arteta nach Klatsche im Spitzenspiel
"Es ist recht einfach", sagte Emery auf der Pressekonferenz nach der Klatsche: "Ihr könnt es euch anschauen. Meine Routine nach Abpfiff ist immer recht kurz. Ich schüttle Hände und gehe dann mit meinem Staff und meinen Spielern in die Kabine."
Der Spanier führte mit Blick auf Arteta aus: "Ich habe gewartet und gewartet. Er war glücklich, natürlich war er glücklich und zu diesem Zeitpunkt bei seinem Trainerteam. Normalerweise schüttle ich immer dem gegnerischen Trainer die Hand. Wenn er nicht nach dem gleichen Muster vorgeht, dann kann ich nicht warten - es war kalt."
Emery weiter: "Ihr habt es gesehen, aber es ist in Ordnung, alles gut. Das ist Teil des Spiels und absolut nicht unüblich."
Villa hätte mit Arsenal gleichziehen können
Für Villa war es nach einer Serie von elf Siegen in Folge die erste Pleite. Mit einem Sieg wäre man mit den Gunners an der Spitze der Premier League gleichgezogen.
Mit dem klaren Statement blickt Arsenal dagegen ambitioniert in Richtung Zukunft. Nach dem 4:1 machte Arteta deutlich, dass sein Team große Pläne hat. "Wir haben eine klare Vorstellung von unseren Zielen. Dafür müssen wir jeden Tag extrem hart arbeiten, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung", erklärte er nach der Partie.
Die Londoner stehen aktuell an der Tabellenspitze und haben fünf Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City. Die Mannschaft von Pep Guardiola kann den Abstand allerdings am Neujahrstag im Auswärtsspiel beim AFC Sunderland wieder verkleinern. Aston Villa rangiert mit sechs Punkten Rückstand auf Platz drei.
Kai Havertz erstmals wieder im Kader
Arteta sprach im Anschluss von einem gelungenen Abend, betonte jedoch auch die Schwierigkeit der Aufgabe. Nach einer kurzen Phase mit Unsicherheiten habe Arsenal das Geschehen kontrolliert und vor allem nach der Pause äußerst zielstrebig agiert. Seine Spieler hätten mit großer Präzision überzeugt, was gegen einen Gegner wie Villa keineswegs selbstverständlich sei.
Zum Kader gehörte erstmals nach seiner Knieoperation wieder Nationalspieler Kai Havertz, der jedoch noch nicht eingesetzt wurde. Die Treffer für Arsenal erzielten Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard und Gabriel Jesus, während Ollie Watkins in der Nachspielzeit lediglich Ergebniskosmetik für die Gäste betrieb.
Der letzte Meistertitel der Gunners datiert aus der Saison 2003/04, ein Triumph in der Champions League steht weiterhin aus. Dennoch unterstrich Arsenal auch international seine Ambitionen: Ende November fügte der Klub dem FC Bayern München in der Königsklasse die bislang einzige Pflichtspielniederlage der laufenden Saison zu.
Unai Emery: Seine Bilanz bei Aston Villa
- Spiele: 165
- Siege: 93
- Remis: 29
- Niederlagen: 44
- Torverhältnis: 291:220
- Punkteschnitt: 1,87