"Dann kann ich nicht warten - es war kalt": Unai Emery erklärt vermeintliche Respektlosigkeit gegenüber Mikel Arteta nach Klatsche im Spitzenspiel

"Es ist recht einfach", sagte Emery auf der Pressekonferenz nach der Klatsche: "Ihr könnt es euch anschauen. Meine Routine nach Abpfiff ist immer recht kurz. Ich schüttle Hände und gehe dann mit meinem Staff und meinen Spielern in die Kabine."

Der Spanier führte mit Blick auf Arteta aus: "Ich habe gewartet und gewartet. Er war glücklich, natürlich war er glücklich und zu diesem Zeitpunkt bei seinem Trainerteam. Normalerweise schüttle ich immer dem gegnerischen Trainer die Hand. Wenn er nicht nach dem gleichen Muster vorgeht, dann kann ich nicht warten - es war kalt."

Emery weiter: "Ihr habt es gesehen, aber es ist in Ordnung, alles gut. Das ist Teil des Spiels und absolut nicht unüblich."