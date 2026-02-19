Premier-League-Legende Wayne Rooney (40) rechnet damit, dass Trainer Arne Slot (47) seinen Job beim FC Liverpool verliert, sollte dieser den englischen Meister in der laufenden Saison nicht in die Champions League führen. Außerdem hat der ehemalige Stürmerstar eine mangelnde "Aura" beim Niederländer ausgemacht.
"… dann ist er weg": Für Wayne Rooney ist ein Hammer um Arne Slot beim FC Liverpool möglich
In der 'Overlap Fan Debate' sagte Rooney über Slot: "Es ist schon merkwürdig, dass wir darüber reden müssen, dass Slot gewissermaßen auf Probe arbeitet, obwohl er gerade die Premier League gewonnen hat. Ich habe ihn ein paarmal getroffen und ich glaube einfach nicht, dass er die nötige Aura für Liverpool mitbringt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Liverpool vorher Jürgen Klopp als Trainer hatte. Es wäre für jeden in dieser Situation schwierig. (…)"
Slot hatte bei den Reds im Sommer 2024 den Staffelstab des langjährigen Erfolgstrainers Klopp übernommen und sie auf Anhieb zum souveränen Gewinn der englischen Meisterschaft geführt. Nach Rekordinvestitionen von knapp 500 Millionen Euro in den Kader im vergangenen Sommer gleicht die aktuelle Spielzeit allerdings einer Achterbahnfahrt. Die Titelverteidigung ist nach einer üblen Krise im Spätherbst in weite Ferne gerückt und die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison in Gefahr.
- Getty Images Sport
Xabi Alonso wird als Slot-Nachfolger in Liverpool gehandelt
Entsprechend gibt es Kritik von Fans und Experten an Slot. Dazu kommt, dass im Januar der Ex-Liverpooler Xabi Alonso (44) als Cheftrainer bei Real Madrid entlassen wurde. Der Spanier gilt als heißer Kandidat, sollte Slot trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags gehen müssen.
Alonso hat sich eine Auszeit verordnet. Diese soll grundsätzlich bis zum Ende der Saison dauern. Die Marca berichtete allerdings, diese könne kürzer ausfallen, sollte sich Liverpool um Bayer Leverkusens Ex-Meistermacher bemühen.
Rooneys Einschätzung zur Lage Slots: "Ich habe mit Trainern gesprochen und ich weiß, dass sie manchmal hart sein können. Aber wenn er Liverpool nicht in die Top-5 der Premier League bekommt, dann ist er weg." Angesichts der erfolgreichen ersten Saison sei es gleichwohl "verrückt", dies zu sagen, so Rooney, der lange für Liverpools Erzrivalen Manchester United und FC Everton spielte.
Arne Slots Punkteschnitt beim FC Liverpool: 2,02
Slot stand bislang in 95 Spielen beim FC Liverpool an der Seitenlinie. Bei einem Punkteschnitt von 2,02 gewann er 59 Partien, holte 15 Remis und musste 21 Niederlagen schlucken.
In dieser Saison hat Liverpool noch Titelchancen im FA Cup und in der Champions League. Im FA Cup heißt der Gegner Anfang März im Achtelfinale Wolverhampton Wanderers. Und in der Königsklasse geht es nach gelungener Ligaphase in der Runde der letzten 16 gegen Atletico Madrid, Club Brügge, Juventus oder Galatasaray.
Die Rekordtransfers des FC Liverpool:
- Aleksander Isak: Kam 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United
- Florian Wirtz: Kam 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen
- Hugo Ekitike: Kam 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt
- Darwin Nunez: Kam 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica
- Virgil van Dijk: Kam 2018 für 84,65 Millionen Euro Ablöse vom FC Southampton