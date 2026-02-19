"… dann ist er weg": Für Wayne Rooney ist ein Hammer um Arne Slot beim FC Liverpool möglich

In der 'Overlap Fan Debate' sagte Rooney über Slot: "Es ist schon merkwürdig, dass wir darüber reden müssen, dass Slot gewissermaßen auf Probe arbeitet, obwohl er gerade die Premier League gewonnen hat. Ich habe ihn ein paarmal getroffen und ich glaube einfach nicht, dass er die nötige Aura für Liverpool mitbringt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Liverpool vorher Jürgen Klopp als Trainer hatte. Es wäre für jeden in dieser Situation schwierig. (…)"

Slot hatte bei den Reds im Sommer 2024 den Staffelstab des langjährigen Erfolgstrainers Klopp übernommen und sie auf Anhieb zum souveränen Gewinn der englischen Meisterschaft geführt. Nach Rekordinvestitionen von knapp 500 Millionen Euro in den Kader im vergangenen Sommer gleicht die aktuelle Spielzeit allerdings einer Achterbahnfahrt. Die Titelverteidigung ist nach einer üblen Krise im Spätherbst in weite Ferne gerückt und die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison in Gefahr.



