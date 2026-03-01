"Dann ist die Gelbe Karte völlig in Ordnung": BVB-Trainer Niko Kovac überrascht mit Meinung zu Foul von Nico Schlotterbeck

"In diesem Fall konnte Josip (Stanisic; Anm.d.Red.) weiterspielen, daher wäre eine Rote Karte zu hart gewesen. Wenn er vom Platz gegangen wäre, dann hätte man darüber nachdenken können. Wenn aber keiner vom Platz geht, dann ist die Gelbe Karte völlig in Ordnung", meinte der Dortmunder Coach.

In der 18. Spielminute des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend hatte Schlotterbeck Stanisic mit offener Sohle links am Knöchel getroffen. Der Münchner Rechtsverteidiger blieb daraufhin zunächst am Boden liegen und krümmte sich vor Schmerzen. Dabei hielt er sich die Hände vors Gesicht - vermutlich mit der Befürchtung, sich schwer verletzt zu haben.

Letztlich rappelte sich Stanisic nach wenigen Minuten auf. "Gott sei Dank steht er wieder. Ich habe viele solche Verletzungen mitgemacht", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus emotional. Auch der Rekordnationalspieler hatte schon Schlimmeres befürchtet.