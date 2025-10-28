"Dann hat dieser Junge damit viel zu tun": Said El Mala wird von Bayern-Trainer Vincent Kompany gelobt

Kölns Stil stehe für schnelle Gegenstöße, die schon "vielen Mannschaften weh getan" hätten, betonte der Belgier vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky), und "wenn am Ende der Konter ein Tor fällt, hat dieser Junge viel damit zu tun".

Warum? "Er hat die erste Beschleunigung - und dann nochmal eine zweite. Das überrascht viele Verteidiger. Und er kann aus dieser Hochgeschwindigkeit immer zum Schießen kommen", sagte Kompany, der Köln auch für die Abwehrarbeit lobte: "Sie verteidigen mit sehr viel Dringlichkeit, das mag ich als ehemaliger Innenverteidiger, sie schließen die Räume sehr schnell."