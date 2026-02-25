"In der Phase des Spiels muss der Ball auf die Tribüne": Ex-Nationalspieler kritisiert BVB-Pechvogel Gregor Kobel

"Mein Fehler. Super bitter, das tut mir sehr leid für meine Jungs", sagte Kobel nach dem Spiel in der Mixed Zone. Bereits bei DAZN hatte er geschildert, dass er "im Bruchteil einer Sekunde" die falsche Entscheidung getroffen habe.

Und das passierte so: "Der erste Kontakt war nicht gut, sodass man ihn sauber wegschlagen kann. Dann gehst du zu Plan B über. Natürlich muss ich den irgendwie klären und am Ende ist's scheiß egal wie. Sowas ist hart für die Mannschaft und das tut mir natürlich weh. (…) Ich nehme das auf meine Kappe."

Kritik gab es unmittelbar nach der Szene bereits von DAZN-Experte Nils Petersen. Der Ex-Nationalstürmer sagte: "In der Phase des Spiels muss der Ball auf die Tribüne."