"Dann bringt er auch alles mit, es bei der Nationalmannschaft zu zeigen": Teamkollege beim FC Bayern München legt Julian Nagelsmann Nominierung von Lennart Karl ans Herz

"Wenn er so weitermacht, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, dass er unserer Mannschaft helfen kann", erklärte der Innenverteidiger im AZ-Interview mit Blick auf seinen 17-jährigen Teamkollegen.

"Wenn er es bei Bayern München kann, in der Champions League, dann bringt er auch alles mit, es bei der Nationalmannschaft zu zeigen", stellte Tah klar, aber: "Natürlich ist es eine Entscheidung des Bundestrainers. Nur ich finde einfach, dass er es gerade wirklich top macht."