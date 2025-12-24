Jonathan Tah sieht keinen Grund, aus dem Shooting Star Lennart Karl vom FC Bayern München nicht als Teil der deutschen Nationalmannschaft zur anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fahren sollte.
"Dann bringt er auch alles mit, es bei der Nationalmannschaft zu zeigen": Teamkollege beim FC Bayern München legt Julian Nagelsmann Nominierung von Lennart Karl ans Herz
Tah über Karl: "Weiß nicht, was dagegen spricht"
"Wenn er so weitermacht, dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, dass er unserer Mannschaft helfen kann", erklärte der Innenverteidiger im AZ-Interview mit Blick auf seinen 17-jährigen Teamkollegen.
"Wenn er es bei Bayern München kann, in der Champions League, dann bringt er auch alles mit, es bei der Nationalmannschaft zu zeigen", stellte Tah klar, aber: "Natürlich ist es eine Entscheidung des Bundestrainers. Nur ich finde einfach, dass er es gerade wirklich top macht."
Karl beim FC Bayern längst mehr als nur Ergänzungsspieler
Karl spielt in seiner ersten Profi-Saison beim deutschen Rekordmeister und ist vom Ergänzungsspieler zur echten Alternative für die Startelf aufgestiegen. In wettbewerbsübergreifend 20 Einsätzen für die Bayern kommt der Senkrechtstarter auf starke sechs Tore und zwei Vorlagen.
Ähnlich wie Tah hatte sich zuvor auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich über Karl geäußert. "Ich habe es vor ein paar Wochen schonmal gesagt: Er ist einer, der sehr, sehr mutig ist, der sich seine Aktionen nimmt, der den Ball haben will, der sich nicht versteckt. Und das ist sehr, sehr wichtig, speziell bei jungen Spielern", schwärmte der 30-Jährige nach dem 3:1-Sieg der Bayern gegen Sporting Lissabon in der Champions League.
Die Leistungsdaten von Lennart Karl für den FC Bayern in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 6
- Assists: 2
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.