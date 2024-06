Italien hatte gegen Spanien am Donnerstagabend nicht viel zu bestellen. Azzurri-Trainer Luciano Spalletti war bedient.

Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti hat während des 0:1 in der EM-Vorrunde gegen Spanien lautstark Kritik an seinem Mittelfeldstrategen Jorginho geäußert. Grund dafür war eine Szene in der ersten Halbzeit, als der Profi vom FC Arsenal für den Geschmack Spallettis zu passiv agierte.