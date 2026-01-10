Der 17-jährige Senkrechtstarter hatte bei einem Fanclub-Besuch am vergangenen Sonntag gesagt, dass es "mein Traum" sei, für "meinen Traumverein" Real Madrid zu spielen. Erwartungsgemäß schlug die unbedachte Aussage hohe Wellen - obwohl Karl noch betonte, dass "Bayern natürlich etwas Besonderes" ist und obwohl er sagte: "Ich hoffe, es bleibt unter uns."
"Dann bekommt er ein Problem mit mir": Bayern-Trainer Vincent Kompany äußert sich zu Lennart Karls Real-Madrid-Traum
Dazu gefragt, gab Kompany bei der Pressekonferenz am Samstag vor dem Rückrunden-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg eine rund dreiminütige Antwort. Ausnahmsweise auf Englisch. "Das ist einfacher." Man merkte, dass es Kompany wichtig war, die richtigen Worte über diese heikle Thematik zu finden.
"Wenn du jemanden hast, der in den Sturm gerät, ist es wichtig, das 'bigger picture' zu betrachten, den Kontext", begann Kompany. "Was macht der 17-jährige Lennart Karl jeden Tag? Er trainiert sehr, sehr hart, trainiert gut. Wie viele 17-jährige Menschen machen das? Er macht das. Er arbeitet sehr hart fürs Team, defensiv, nicht nur offensiv. Alles, was er jeden Tag abliefert im Training, in den Spielen, in den Meetings ist auf einem sehr hohen Level. Dann geht er raus, schießt in Salzburg zwei Tore, verzeichnet einen Assist. Er hat vielleicht einen kleinen Kommunikationsfehler gemacht, aber meiner Meinung nach fokussiert er sich immer noch auf die richtigen Dinge. Er hatte eine gute Trainingswoche, das ist mir wichtiger."
Vincent Kompany: Lennart Karl? "Dann bekommt er ein Problem mit mir"
Karl war erst im Sommer fest zu den Profis gestoßen und hatte sich im Laufe der Hinrunde schnell ins Rampenlicht gespielt. In 21 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm sechs Treffer und zwei Assists. In der Endphase der Hinrunde stand er regelmäßig in der Startelf. "Er hat so viel getan für seine Einsatzminuten", lobte Kompany. "Die hat er nicht bekommen, weil er im Training ein paar schöne Tore geschossen hat. Er hat die Spielzeit bekommen, weil er hart fürs Team arbeitet und verstanden hat, was er für das Team machen muss. Seine Qualitäten kann jeder sehen."
Nach den unglücklichen Aussagen sei Karl zudem "direkt" auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zugegangen, um sich für seine Aussagen zu entschuldigen. "Daraufhin habe ich versucht, die einzige Person zu sein, die mit ihm nicht darüber spricht", erklärte Kompany. "Max, Christoph, TikTok, Instagram, Bild, kicker, Sky. Jeder hat eine Meinung. Deshalb dachte ich, ich bin der Einzige, der nicht mit ihm darüber spricht. Seine Teamkollegen haben ihn ein bisschen aufgezogen, das war lustig."
Für Kompany zählt nur das Sportliche: "Wenn er schlecht trainiert, nicht gut spielt oder nicht 100 Prozent gibt, bekommt er ein Problem mit mir. Aber er hat das Gegenteil getan. Er hat sehr gut trainiert, sehr gut gespielt, sehr hart gearbeitet. Es ist okay für mich."
Lennart Karl: Seine Leistungsdaten beim FC Bayern
- Spiele: 21
- Minuten: 944
- Tore: 6
- Assists: 2