"Dann bekommt er ein Problem mit mir": Bayern-Trainer Vincent Kompany äußert sich zu Lennart Karls Real-Madrid-Traum

Karl war erst im Sommer fest zu den Profis gestoßen und hatte sich im Laufe der Hinrunde schnell ins Rampenlicht gespielt. In 21 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm sechs Treffer und zwei Assists. In der Endphase der Hinrunde stand er regelmäßig in der Startelf. "Er hat so viel getan für seine Einsatzminuten", lobte Kompany. "Die hat er nicht bekommen, weil er im Training ein paar schöne Tore geschossen hat. Er hat die Spielzeit bekommen, weil er hart fürs Team arbeitet und verstanden hat, was er für das Team machen muss. Seine Qualitäten kann jeder sehen."

Nach den unglücklichen Aussagen sei Karl zudem "direkt" auf Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund zugegangen, um sich für seine Aussagen zu entschuldigen. "Daraufhin habe ich versucht, die einzige Person zu sein, die mit ihm nicht darüber spricht", erklärte Kompany. "Max, Christoph, TikTok, Instagram, Bild, kicker, Sky. Jeder hat eine Meinung. Deshalb dachte ich, ich bin der Einzige, der nicht mit ihm darüber spricht. Seine Teamkollegen haben ihn ein bisschen aufgezogen, das war lustig."

Für Kompany zählt nur das Sportliche: "Wenn er schlecht trainiert, nicht gut spielt oder nicht 100 Prozent gibt, bekommt er ein Problem mit mir. Aber er hat das Gegenteil getan. Er hat sehr gut trainiert, sehr gut gespielt, sehr hart gearbeitet. Es ist okay für mich."