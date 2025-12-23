"Damit setzte er internationale Maßstäbe": Konrad Laimer vom FC Bayern wird besondere Ehre zuteil

Laimer, einst als Mittelfeldspieler verpflichtet, überzeugte bei den Münchnern in der Hinrunde auf beiden Abwehrseiten. Zudem glänzte er vor dem Tor mit sieben Assists und zwei Treffern. Spektakulär war vor allem sein Hackentreffer gegen den VfB Stuttgart Anfang Dezember.

"Neulich wurde ihm der Spitzname 'Alpen-Zidane' verliehen - in meinen Augen hat er auf alle Fälle einen Turbo im Schuh", sagte Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern und nannte seinen Landsmann "ein absolutes Vorbild für Verlässlichkeit, Leidenschaft, Einsatz und nicht zuletzt für einen Teamgeist, der alle mitreißt".

Laimers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt wurde bereits über eine vorzeitige Verlängerung spekuliert. "Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."