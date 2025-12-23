Bei der Wahl unter den Trainern der zwölf österreichischen Bundesligisten setzte sich der 28-jährige Allrounder mit 51 Punkten klar durch. Zweiter wurde Vorjahressieger Christoph Baumgartner (16 Punkte) von RB Leipzig, Dritter Marko Arnautovic (15) von Roter Stern Belgrad.
"Damit setzte er internationale Maßstäbe": Konrad Laimer vom FC Bayern wird besondere Ehre zuteil
"Es ist schön, so eine Wertschätzung zu bekommen. Es ist auch ein Ansporn, so weiterzumachen und noch einmal besser zu werden", sagte Laimer der österreichischen Presseagentur APA, die die Wahl durchgeführt hat. Mit dem österreichischen Nationalteam qualifizierte sich Laimer erstmals seit 1998 für eine Weltmeisterschaft. Beim FC Bayern entwickelte er sich in seinem dritten Jahr nach dem ablösefreien Wechsel 2023 zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler.
"Er ist nicht nur ein großartiger und hochprofessioneller Fußballer, sondern auch ein bodenständiger Mensch, den ich sehr schätze", sagte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. "Besonders beeindruckend ist, wie er die Rolle des Außenverteidigers neu interpretiert und damit internationale Maßstäbe setzt. Konny hat in diesem Jahr maßgeblich zum Erfolg des FC Bayern sowie der österreichischen Nationalmannschaft beigetragen."
"Turbo im Schuh": Christoph Freund lobt Konrad Laimer
Laimer, einst als Mittelfeldspieler verpflichtet, überzeugte bei den Münchnern in der Hinrunde auf beiden Abwehrseiten. Zudem glänzte er vor dem Tor mit sieben Assists und zwei Treffern. Spektakulär war vor allem sein Hackentreffer gegen den VfB Stuttgart Anfang Dezember.
"Neulich wurde ihm der Spitzname 'Alpen-Zidane' verliehen - in meinen Augen hat er auf alle Fälle einen Turbo im Schuh", sagte Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern und nannte seinen Landsmann "ein absolutes Vorbild für Verlässlichkeit, Leidenschaft, Einsatz und nicht zuletzt für einen Teamgeist, der alle mitreißt".
Laimers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt wurde bereits über eine vorzeitige Verlängerung spekuliert. "Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Partien des FCB
- Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)