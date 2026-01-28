Damit ist der Transferrekord in Südamerika deutlich gesprengt! Brasilianischer Traditionsklub Flamengo holt Profi aus England

Paqueta übertrifft die bisherige Rekordablöse damit deutlich. Im vergangenen Jahr investierte Flamengo laut seiner Finanzberichte 31,6 Millionen Euro in den brasilianischen Flügelspieler Samuel Lino von Atlético Madrid. Anfang Januar ließ sich EC Cruzeiro den Brasilianer Gerson 27 Millionen Euro kosten.

Paqueta war noch bis 2027 an die Hammers gebunden. Er soll bei Flamengo vorbehaltlich der medizinischen Tests einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.