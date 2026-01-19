"Damit habe ich nichts zu tun": Max Eberl lässt Zukunftsfrage beim FC Bayern offen

"Das ist die Entscheidung des Aufsichtsrats, damit habe ich nichts zu tun. Ich kann nur einen guten Job machen", sagte Eberl bei Bild Sport auf Welt TV. Der aktuelle Vertrag des 52-Jährigen läuft 2027 aus. Nachdem Eberl zwischenzeitlich in der Kritik stand, sorgt die derzeit überragende sportliche Situation dafür, dass eine Verlängerung seines Arbeitspapieres als sehr wahrscheinlich gilt.