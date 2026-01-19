Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich bei der Frage nach einer langfristigen Zukunft beim FCB bedeckt gehalten.
"Damit habe ich nichts zu tun": Max Eberl lässt Zukunftsfrage beim FC Bayern offen
"Das ist die Entscheidung des Aufsichtsrats, damit habe ich nichts zu tun. Ich kann nur einen guten Job machen", sagte Eberl bei Bild Sport auf Welt TV. Der aktuelle Vertrag des 52-Jährigen läuft 2027 aus. Nachdem Eberl zwischenzeitlich in der Kritik stand, sorgt die derzeit überragende sportliche Situation dafür, dass eine Verlängerung seines Arbeitspapieres als sehr wahrscheinlich gilt.
Eberl würde sich freuen, "wenn sich der Aufsichtsrat bei mir melden würde"
Eberl betonte, dass er sich freuen würde, "wenn sich der Aufsichtsrat bei mir melden würde, logisch". Da er federführend für die Installation von Erfolgstrainer Vincent Kompany im Sommer 2024 verantwortlich war und mit Michael Olise, Luis Diaz und Jonathan Tah die Verpflichtung einiger Leistungsträger einfädelte, hat Eberl aktuell ein sehr gutes Standing an der Säbener Straße.
Max Eberl: Seine Stationen als Manager
- FC Bayern München (2024 - heute)
- RB Leipzig (2022-2023)
- Borussia Mönchengladbach (2005-2022)