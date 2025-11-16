Wie in vielen Fußball-Mannschaften müssen Neulinge auch bei der deutschen U21 zum Einstand ein Lied singen. Der erst 17-jährige Lennart Karl vom FC Bayern München hat dieses Ritual aber verweigert, wie sein Teamkollege Tom Bischof verriet.
"Dafür ist er zu ängstlich": Bayern-Shootingstar Lennart Karl verweigert traditionelles Ritual "und muss jetzt zahlen"
"Lennart muss jetzt noch zahlen - ganz sicher sogar. Denn singen wollte er nicht, dafür ist er zu ängstlich. Bier muss er uns aber nicht ausgeben, das brauchen wir nicht. Aber Süßigkeiten, die nehmen wir", sagte Bischof nach dem 6:0-Sieg gegen Malta am Freitag.
Gesungen hat Karl bei seinem U21-Debüt also nicht, dafür aber immerhin getroffen - und zwar doppelt. Beim Schützenfest gegen Malta erzielte der Rechtsaußen das 2:0 und das 3:0. Im Alter von 17 Jahren, acht Monaten und 24 Tagen avancierte er damit zum drittjüngsten Torschützen in der Geschichte der deutschen U21. Jünger waren nur Youssoufa Moukoko und Robert Trenner.
Tom Bischof lobt Lennart Karl: "Der Junge hat sich super entwickelt"
"Der Junge hat sich super entwickelt, auch bei Bayern", lobte Bischof. "Wenn er am Ball ist, dann weiß man: Da kommt etwas Gutes bei rum. Er macht keine unnötigen Übersteiger. Am Ende steht bei ihm immer ein guter Abschluss, Pass oder eine Flanke. Jeder hat gesehen, dass er es draufhat."
Der 20-jährige Bischof absolvierte gegen Malta sein drittes U21-Länderspiel und markierte dabei sogar einen Dreierpack. Im Juni hatte er sogar schon für die A-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann debütiert. Genau wie Karl gilt auch Bischof als möglicher Kandidat für einen Kaderplatz bei der WM 2026, sofern sich Deutschland qualifiziert.
Beim FC Bayern fungieren Karl und Bischof aktuell als Rotationsspieler. Zuletzt setzten beide bereits einige positive Akzente. Mit der U21 geht es in der EM-Qualifikation als nächstes am Dienstag auswärts gegen Georgien.
Qualifikation zur U21-EM: Die deutsche Gruppe F
Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Griechenland 4 4 0 0 12:2 10 12 2 Deutschland 4 3 0 1 15:4 11 9 3 Nordirland 4 2 1 1 5:3 2 7 4 Georgien 4 1 2 1 7:5 2 5 5 Lettland 4 0 1 3 1:8 -7 1 6 Malta 4 0 0 4 0:18 -18 0