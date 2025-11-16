"Dafür ist er zu ängstlich": Bayern-Shootingstar Lennart Karl verweigert traditionelles Ritual "und muss jetzt zahlen"

"Der Junge hat sich super entwickelt, auch bei Bayern", lobte Bischof. "Wenn er am Ball ist, dann weiß man: Da kommt etwas Gutes bei rum. Er macht keine unnötigen Übersteiger. Am Ende steht bei ihm immer ein guter Abschluss, Pass oder eine Flanke. Jeder hat gesehen, dass er es draufhat."

Der 20-jährige Bischof absolvierte gegen Malta sein drittes U21-Länderspiel und markierte dabei sogar einen Dreierpack. Im Juni hatte er sogar schon für die A-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann debütiert. Genau wie Karl gilt auch Bischof als möglicher Kandidat für einen Kaderplatz bei der WM 2026, sofern sich Deutschland qualifiziert.

Beim FC Bayern fungieren Karl und Bischof aktuell als Rotationsspieler. Zuletzt setzten beide bereits einige positive Akzente. Mit der U21 geht es in der EM-Qualifikation als nächstes am Dienstag auswärts gegen Georgien.