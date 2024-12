Hansi Flick benimmt sich nach Ansicht des Schiedsrichters an der Seitenlinie daneben - und spürt die Konsequenzen.

Erst Rot, dann nur ein Remis: Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona die Generalprobe für das Duell mit Borussia Dortmund in der Champions League verpatzt. Flick sah in der 67. Minute beim 2:2 (1:0) des Tabellenführers bei Real Betis in Sevilla wegen übermäßigen Meckerns die Rote Karte.