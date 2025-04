Real Madrid musste am Sonntagabend zuhause gegen Bilbao unbedingt drei Punkte holen. Nach langem Bangen löste ein Traumtor den Knoten.

Real Madrid bleibt Tabellenführer FC Barcelona in LaLiga dank Federico Valverde weiterhin auf den Fersen. Der Uruguayer sorgte am Sonntagabend mit einem Traumtor in der Nachspielzeit für einen enorm wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao.