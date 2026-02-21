"Da muss er eingreifen": Auch beim Duell RB Leipzig gegen Borussia Dortmund gibt es Ärger über den VAR

Für den BVB war der verweigerte Elfmeter besonders ärgerlich, da bei einem Pfiff möglicherweise sogar noch ein Auswärtssieg möglich gewesen wäre. Fabio Silva traf in der Nachspielzeit noch zum 2:2-Endstand, der den Dortmundern im Rennen um die Champions-League-Qualifikation zumindest noch einen wichtigen Punkt einbrachte. Mit Blick auf ein mögliches Titelrennen mit dem FC Bayern München bedeutete der verpasste Dreier jedoch einen herben Dämpfer, da der Rückstand auf den Tabellenführer damit nun auf acht Zähler angewachsen ist. Selbst bei einem Sieg im direkten Duell mit dem FCB nächsten Samstag wäre der BVB also noch fünf Punkte hinter Bayern zurück.

Derweil erhielt Kehl wenig später erfrischend ehrlichen Zuspruch von Leipziger Seite. "Ich glaube ja", antwortete RB-Doppeltorschütze Christoph Baumgartner bei Sky auf die Frage, ob das Einsteigen gegen Adeyemi für ihn elfmeterwürdig war: "Ich sag’s ganz ehrlich: Hätte ich ein gelbes Trikot an, würde ich mich sicher beschweren. Ich glaube, den kann man geben. Der Castello hat zwar gar keine Intention, ihn zu foulen, aber Karim macht es sehr gut, stellt den Fuß rein, ist natürlich unfassbar schnell."

Der Österreicher, der nun bereits bei 15 direkten Torbeteiligungen in der laufenden Bundesliga-Saison steht, fügte dann mit Blick in die vergangenen Wochen noch an: "Ganz ehrlich: Wir haben in den letzten Wochen auch einige solcher Dinger nicht bekommen."