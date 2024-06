Der Auftritt gegen Österreich bringt einen TV-Experten in Rage. Er feuert gegen das Team und einzelne Spieler.

Der niederländische Ex-Star Rafael van der Vaart hat in seiner Rolle als TV-Experte kein gutes Haar am Nationalteam der Niederlande gelassen, das am Dienstag im dritten Gruppenspiel bei der EM eine 2:3-Niederlage gegen Österreich in Berlin kassierte. Mit Abwehrchef Virgil van Dijk und Mittelfeldspieler Joey Veerman pickte er sich zwei Oranje-Spieler bei seiner Kritik noch heraus.