"Da kann ihm keiner helfen, außer er selbst": DFB-Star erhält klare Ansage von Julian Nagelsmann

Mit Sanes Leistungen seit dessen Wechsel zu Galatasaray sei er "noch nicht zu 100 Prozent" zufrieden, betonte Nagelsmann, die Nominierung des 29-Jährigen sei auch dem Mangel an Alternativen auf der Außenbahn geschuldet. "Wenn wir auf der Position sechs, sieben Spieler zur Auswahl hätten, hätte er es deutlich schwerer."

Nach einem weiterhin "sehr guten Austausch" und "total transparenter, offener Kommunikation" sei Sane allerdings bewusst, "was gefragt ist. Er ist ein Spieler, der grundsätzlich alles kann. Er muss nur alles bringen. Und da kann ihm keiner helfen, außer er selbst."