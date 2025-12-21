"Da hast du schon gemerkt: Er will mehr": Wie Harry Kane die Bayern aufrüttelte

Davon hatte Kane selbst aber offenbar noch nichts mitbekommen. "Wirklich?", fragte er im Interview mit DAZN nach dem Heidenheim-Spiel. "Vielen Dank, ich bin überrascht. Ich liebe meine Zeit hier. Ich schätze das sehr."

Immerhin Sportvorstand Max Eberl wusste über die Auszeichnung Bescheid, entsprechend hatte er ein kleines Loblied auf den Torjäger vorbereitet. "Völlig berechtigt" sei Kane laut Eberl geehrt worden: "Wir sind über alle unsere Spieler froh. Aber zu Harry muss ich fairerweise sagen: Was er in seinem höheren Fußballeralter in den letzten eineinhalb Jahren geleistet hat, kann man gar nicht hoch genug bewerten."

Neben den zahlreichen Toren schätzt Eberl an Kane vor allem "die Art und Weise, wie er vorangeht. Ich erinnere mich an ein Spiel in Barcelona letzte Saison." Es handelte sich um eine 1:4-Pleite in der Champions League im Oktober. "Nachdem Vinnie geredet hat, ist er aufgestanden und hat gesagt: 'Männer, das müssen wir als Gruppe besser machen.' Da hast du schon gemerkt: Er will mehr." Am Ende gewannen die Münchner immerhin die Bundesliga, es war Kanes erster Titel. In dieser Saison streben sie nach noch Größerem.