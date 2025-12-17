"Da habe ich relativ wenig von ihm gesehen": Mario Basler legt gegen Lennart Karl vom FC Bayern München nach

"Wenn ich nach dem Spiel gegen Mainz sehe, wie er bewertet wird – mit einer Note 2. Ich habe das Spiel gesehen und in der zweiten Halbzeit habe ich relativ wenig von ihm gesehen", sagte Basler. Karl bekam für seine Leistung von fast allen großen Medien eine 2. Zudem wurde er einmal mehr offiziell zum Spieler des Spiels gekürt.

Beim Jubel über seinen Treffer ließ Karl die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. Schon sein Tor beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon hatte er so bejubelt. Er selbst erklärte die Geste nicht. Es wird aber gemunkelt, dass sie an Chefkritiker Basler gerichtet sein könnte.