"Meine Meinung ist ja nicht schlecht über ihn", sagte Basler bei Absolut Fußball. "Ich finde nur, der Hype, der um ihn gemacht wird, ist extrem." Konkret störte sich der Ex-Profi diesmal an der Beurteilung von Karls Leistung beim 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag, als der 17-Jährige die Münchner mit 1:0 in Führung gebracht hatte.
"Da habe ich relativ wenig von ihm gesehen": Mario Basler legt gegen Lennart Karl vom FC Bayern München nach
"Wenn ich nach dem Spiel gegen Mainz sehe, wie er bewertet wird – mit einer Note 2. Ich habe das Spiel gesehen und in der zweiten Halbzeit habe ich relativ wenig von ihm gesehen", sagte Basler. Karl bekam für seine Leistung von fast allen großen Medien eine 2. Zudem wurde er einmal mehr offiziell zum Spieler des Spiels gekürt.
Beim Jubel über seinen Treffer ließ Karl die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen. Schon sein Tor beim 3:1-Sieg gegen Sporting Lissabon hatte er so bejubelt. Er selbst erklärte die Geste nicht. Es wird aber gemunkelt, dass sie an Chefkritiker Basler gerichtet sein könnte.
FC Bayern: Lennart Karls Aufstieg wird von Basler-Kritik begleitet
Karl debütierte im Sommer für die Profis des FC Bayern, stand zuletzt regelmäßig in der Startelf und sammelte bereits acht Scorerpunkte und mehrere Auszeichnungen zum Spieler des Spiels. Begleitet wurde sein rasanter Aufstieg von zahlreichen kritischen Wortmeldungen Baslers in seine Richtung.
Im Oktober bezweifelte der 56-jährige Ex-Profi, dass Karl "gut genug für Bayern München" sei. Erst vor wenigen Tagen sagte er: "Ich glaube auch nicht, dass er auf Dauer beim FC Bayern bleibt. Sondern auch der wird irgendwann ausgeliehen. Bei Bayern musst du außergewöhnlich sein - wie Jamal Musiala."
Heiß debattiert wird mittlerweile eine erstmalige Nominierung Karls in die deutsche Nationalmannschaft. Basler mutmaßt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn mit zur WM im kommenden Sommer nimmt - aber nur wegen "dem Hype, der um ihn gemacht wird". Basler selbst spielte in den 1990er Jahren für den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft.
Lennart Karl: Seine Leistungsdaten in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 6
- Assists: 2