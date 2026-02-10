Getty Images
Crystal Palace trifft wichtige Entscheidung über den unzufriedenen Jean-Philippe Mateta, nachdem eine Knieverletzung den Transfer zum AC Mailand verhindert hat.
Mateta vermeidet Operation
Mateta, der einen Wechsel weg von den Südlondonern angestrebt hatte, blieb schließlich in Selhurst Park, was eine dramatische Wendung am Stichtag darstellte. Es wurde berichtet, dass er eine Operation in Betracht ziehen würde, um das Problem dauerhaft zu beheben, aber nach weiteren medizinischen Konsultationen wurde entschieden, dass er sich nicht unters Messer legen muss. Der 28-Jährige hat trotz der seit November bestehenden Beschwerden weitergespielt, obwohl er die letzten beiden Spiele von Palace verpasst hat.
Glasner gibt Update zu Mateta
In seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Burnley am Mittwochabend gab Cheftrainer Oliver Glasner die Pläne des Vereins für Mateta bekannt und bestätigte, dass die Verletzung „nicht so schlimm wie befürchtet“ sei.
„Er muss nicht operiert werden. Die Verletzung ist nicht so schlimm wie befürchtet. Mehrere Ärzte und Spezialisten sind der Meinung, dass wir das Knie besser behandeln können als durch eine Operation”, sagte er. „Er wird einige Zeit ausfallen, ich kann also nicht sagen, ob es zwei, drei oder vier Wochen sind, aber er muss nicht operiert werden, was sehr positiv ist, und hoffentlich ist er bald wieder zurück.
Es ist eine Enttäuschung, aber er freut sich auf die nächsten Monate. Es ist gut für ihn, dass es eine endgültige Entscheidung gibt, die er auf Empfehlung aller Spezialisten und unserer medizinischen Abteilung getroffen hat. Er wird die nächste Reha hier auf dem Trainingsgelände absolvieren.
Wenn viel Lärm um die Spieler gemacht wird, bringen sie in verschiedenen Situationen oft nicht ihre Höchstleistung. Für ihn ist es wichtig, dass klar ist, dass er mindestens bis zum Sommer bei Crystal Palace spielen wird. Im Moment muss er nicht operiert werden, daher ist klar, was er in den nächsten Wochen tun muss. Klarheit ist das Wichtigste.“
Der Traum von der Weltmeisterschaft lebt weiter
Eine Operation hätte Matetas Chancen auf einen Platz in Didier Deschamps' französischer WM-Mannschaft ernsthaft beeinträchtigt und möglicherweise auch seine Chancen auf einen Transfer im Sommer – wie sein gescheiterter Wechsel zum AC Mailand zeigt. Sobald er wieder fit ist, wird er versuchen, in die Startelf der Eagles zurückzukehren und sich einen Platz im Flugzeug nach den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko zu sichern – allerdings wird er nun mit dem 48 Millionen Pfund (66 Millionen Dollar) teuren Neuzugang Jorgen Strand Larsen konkurrieren müssen.
Mateta ist noch nicht fit.
Glasner fügte hinzu, dass der Franzose noch zwei Wochen pausieren muss, bevor er wieder ins Training einsteigen kann. „Nein, (er trainiert noch nicht voll). Man muss den Quadrizeps und die Muskeln um das Knie herum stärken, damit es mehr Halt bekommt. Uns wurde gesagt, dass dies der beste Weg ist, ohne das Knie zu gefährden. Er wird mindestens zwei Wochen lang nicht am Training teilnehmen und dann Schritt für Schritt zurückkehren, wobei wir aber immer beobachten werden, wie es dem Knie geht.“
Mateta, der bisher ein Liebling der Fans war, wurde in den letzten Spielen nach seinen Versuchen, den Verein zu verlassen, von seinen eigenen Anhängern mit abfälligen Gesängen bedacht, aber Glasner hofft, dass die Fans von Palace nun wieder hinter ihm stehen werden. „Ich hoffe, dass die Fans immer jeden einzelnen Spieler und die Mannschaft unterstützen“, fuhr er fort. „Niemand kann erwarten, dass jeder Spieler, jeder Mitarbeiter und jeder Trainer für immer bleibt, aber sie können erwarten, dass jeder sein Bestes gibt, wenn er das Trikot mit dem Adler trägt, und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass JP sein Bestes geben wird, wenn er wieder das Trikot mit dem Adler trägt, und er verdient die beste Unterstützung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Fans ihn bestmöglich unterstützen werden, wenn sie zu schätzen wissen, was er für Crystal Palace geleistet hat. Man kann über eine Entscheidung oder etwas anderes enttäuscht sein, aber es gibt auch einen Zeitpunkt, an dem man sagen muss: ‚Lasst uns nach vorne schauen und sehen, was als Nächstes kommt.‘ Wenn man immer in der Vergangenheit verharrt, hat man keinen Einfluss auf seine Zukunft. Für die Fans von Palace ist es wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen: ‚Okay, das ist passiert, vielleicht sind wir nicht zufrieden mit dem, was er getan hat, aber er verdient eine zweite Chance, und wenn er sein Bestes gibt, wird er unsere Unterstützung bekommen. ‘ Das ist meine Lebenseinstellung, und ich glaube, dass unsere Fans genauso handeln werden.“
