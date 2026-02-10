Glasner fügte hinzu, dass der Franzose noch zwei Wochen pausieren muss, bevor er wieder ins Training einsteigen kann. „Nein, (er trainiert noch nicht voll). Man muss den Quadrizeps und die Muskeln um das Knie herum stärken, damit es mehr Halt bekommt. Uns wurde gesagt, dass dies der beste Weg ist, ohne das Knie zu gefährden. Er wird mindestens zwei Wochen lang nicht am Training teilnehmen und dann Schritt für Schritt zurückkehren, wobei wir aber immer beobachten werden, wie es dem Knie geht.“

Mateta, der bisher ein Liebling der Fans war, wurde in den letzten Spielen nach seinen Versuchen, den Verein zu verlassen, von seinen eigenen Anhängern mit abfälligen Gesängen bedacht, aber Glasner hofft, dass die Fans von Palace nun wieder hinter ihm stehen werden. „Ich hoffe, dass die Fans immer jeden einzelnen Spieler und die Mannschaft unterstützen“, fuhr er fort. „Niemand kann erwarten, dass jeder Spieler, jeder Mitarbeiter und jeder Trainer für immer bleibt, aber sie können erwarten, dass jeder sein Bestes gibt, wenn er das Trikot mit dem Adler trägt, und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass JP sein Bestes geben wird, wenn er wieder das Trikot mit dem Adler trägt, und er verdient die beste Unterstützung.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Fans ihn bestmöglich unterstützen werden, wenn sie zu schätzen wissen, was er für Crystal Palace geleistet hat. Man kann über eine Entscheidung oder etwas anderes enttäuscht sein, aber es gibt auch einen Zeitpunkt, an dem man sagen muss: ‚Lasst uns nach vorne schauen und sehen, was als Nächstes kommt.‘ Wenn man immer in der Vergangenheit verharrt, hat man keinen Einfluss auf seine Zukunft. Für die Fans von Palace ist es wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen: ‚Okay, das ist passiert, vielleicht sind wir nicht zufrieden mit dem, was er getan hat, aber er verdient eine zweite Chance, und wenn er sein Bestes gibt, wird er unsere Unterstützung bekommen. ‘ Das ist meine Lebenseinstellung, und ich glaube, dass unsere Fans genauso handeln werden.“