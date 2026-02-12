Cristiano Ronaldo wird von seinem ehemaligen Trainer für eine „unglaubliche“ Zusammenarbeit mit Lionel Messi bei Inter Miami inmitten der Spannungen mit Al-Nassr unterstützt.

Der ehemalige Trainer von Manchester United, Rene Meulensteen, der einst mit CR7 in Old Trafford zusammengearbeitet hat, hat BetGoat erklärt, warum eine sensationelle Verbindung in den USA zustande kommen könnte. Der Niederländer sagte: „Cristiano Ronaldo könnte in der MLS ohne Probleme weiterhin erfolgreich sein. Mit dem richtigen Team und den richtigen Spielern um ihn herum könnte er zu 100 % erfolgreich sein. Geben Sie ihm den Ball, und er wird ihn ins Netz schießen. Das könnte er in der MLS ohne jeden Zweifel tun.

„Zusammen mit Lionel Messi bei Inter Miami spielen? Das wäre unglaublich. Ehrlich gesagt, wäre das großartig. Das wären jede Woche die größten Kassenschlager. Wer würde das nicht sehen wollen? Solange man die richtige Balance findet, damit sowohl Cristiano als auch Messi weiterhin ihr Bestes geben können. Allein der Gedanke daran ist aufregend, es wäre das größte Interesse in der Geschichte des Fußballs, wenn sie das schaffen würden, das ist sicher.“

Meulensteen hat zuvor über CR7s amerikanischen Traum gesagt: „Können Sie sich vorstellen, dass Messi und Ronaldo in Miami in derselben Mannschaft spielen? Es ist eine fantastische Stadt. Ich glaube, er würde gerne dorthin gehen.

Im Gegenteil, es wäre großartig, die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo wieder zu entfachen. Warum nicht Los Angeles? Ich denke, Cristiano würde wahrscheinlich nach LA ziehen, weil er dann so nah an Hollywood wäre. Das ist wahrscheinlich sein nächstes Ziel.“