Cristiano Ronaldo wird von seinem ehemaligen Trainer für eine „unglaubliche“ Zusammenarbeit mit Lionel Messi bei Inter Miami inmitten der Spannungen mit Al-Nassr unterstützt.
Ronaldo und Messi haben ihre Verträge bis 2025 verlängert.
Fans auf der ganzen Welt würden es lieben, Ronaldo und Messi – die zusammen 13 Ballons d'Or gewonnen haben – im selben Team zu sehen, bevor beide in den Ruhestand gehen. Sie sind bereits bei Länderspielen aufeinandergetroffen und haben als Stars auf den gegnerischen Seiten des erbitterten El Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid gespielt.
Keiner von beiden zeigt Anzeichen einer Verlangsamung, Messi schrieb in Amerika Geschichte, indem er zum zweiten Mal in Folge zum MVP gekürt wurde. Er verhalf South Florida in der vergangenen Saison zu einem historischen MLS-Cup-Triumph und verlängerte seinen Vertrag bis 2028.
Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo arbeitet an einem lukrativen Vertrag in Saudi-Arabien, der bis 2027 laufen soll. Diese Bedingungen könnten jedoch bereits in diesem Sommer gekündigt werden, da eine Ausstiegsklausel besteht, die im nächsten Transferfenster geltend gemacht werden kann.
Ronaldo x Messi: Könnte es zu einer Zusammenarbeit in der MLS kommen?
Der ehemalige Trainer von Manchester United, Rene Meulensteen, der einst mit CR7 in Old Trafford zusammengearbeitet hat, hat BetGoat erklärt, warum eine sensationelle Verbindung in den USA zustande kommen könnte. Der Niederländer sagte: „Cristiano Ronaldo könnte in der MLS ohne Probleme weiterhin erfolgreich sein. Mit dem richtigen Team und den richtigen Spielern um ihn herum könnte er zu 100 % erfolgreich sein. Geben Sie ihm den Ball, und er wird ihn ins Netz schießen. Das könnte er in der MLS ohne jeden Zweifel tun.
„Zusammen mit Lionel Messi bei Inter Miami spielen? Das wäre unglaublich. Ehrlich gesagt, wäre das großartig. Das wären jede Woche die größten Kassenschlager. Wer würde das nicht sehen wollen? Solange man die richtige Balance findet, damit sowohl Cristiano als auch Messi weiterhin ihr Bestes geben können. Allein der Gedanke daran ist aufregend, es wäre das größte Interesse in der Geschichte des Fußballs, wenn sie das schaffen würden, das ist sicher.“
Meulensteen hat zuvor über CR7s amerikanischen Traum gesagt: „Können Sie sich vorstellen, dass Messi und Ronaldo in Miami in derselben Mannschaft spielen? Es ist eine fantastische Stadt. Ich glaube, er würde gerne dorthin gehen.
Im Gegenteil, es wäre großartig, die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo wieder zu entfachen. Warum nicht Los Angeles? Ich denke, Cristiano würde wahrscheinlich nach LA ziehen, weil er dann so nah an Hollywood wäre. Das ist wahrscheinlich sein nächstes Ziel.“
Warum Beckham einen sensationellen Deal möglich machen könnte
Beckham gilt als der Mann, der einen spektakulären Transfer ermöglichen könnte, da der ehemalige Spieler mit der Rückennummer 7 von Manchester United nun Miteigentümer von Inter Miami ist. Der ehemalige MLS-Star und Weltmeister Kleberson sagte kürzlich gegenüber GOAL über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Ronaldo und Messi: „Wow, stellen Sie sich das vor, Amerika würde verrückt werden! Sie würden alles verkaufen, um diese beiden Spieler zusammen zu haben. In einer Umkleidekabine – Messi, Cristiano Ronaldo und vielleicht Neymar. Das wäre ein Traumteam!“
Ein weiterer Mann, der in der MLS Karriere gemacht hat – der ehemalige Stürmer von Toronto FC, Chicago Fire und Vancouver Whitecaps, Rob Earnshaw – hat GOAL ebenfalls von einem Wechsel erzählt, der die Welt in Aufruhr versetzen würde: „Wenn es einen Ort gäbe, an dem das passieren könnte, dann wäre es irgendwo wie Inter Miami.
Leider glaube ich nicht, dass das jemals passieren wird. Wir Fanatiker würden es lieben, sie eines Tages in einem Team spielen und zusammenarbeiten zu sehen, bevor sie beide in den Ruhestand gehen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wenn es eine Chance gäbe, wäre David Beckham meiner Meinung nach derjenige, der das möglich machen könnte.“
Ronaldo im Streik: Portugiesischer GOAT steht vor seiner Rückkehr
Ronaldo hat die letzten drei Spiele von Al-Nassr in allen Wettbewerben verpasst. Er hat sich selbst aus dem Rennen um das erste dieser Spiele genommen, da er mit der Verteilung der Transfergelder in der saudischen Pro League nicht einverstanden war, und wurde für sein Verhalten von vielen kritisiert.
Es wird erwartet, dass er am Samstag im Spiel gegen Al-Fateh wieder zum Einsatz kommt, da im Nahen Osten der Titelgewinn angestrebt wird, aber es bleibt abzuwarten, wie viele Einsätze er noch absolvieren wird, bevor er sich im Sommer mit Portugal auf die Jagd nach dem Weltmeistertitel begibt.
