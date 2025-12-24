Cristiano Ronaldo wird eines Besseren belehrt! Wie ein Arbeiterverein mit einem Ex-Bayern-Kandidaten PSG das Leben schwer macht

Dabei hilft oft auch das Stadion Bollaert-Delelis mit englischem Charme – und die enge Bindung zu den Fans, die ähnlich stark ausgeprägt ist wie etwa im Ruhrgebiet. "Immer wenn ich das Stadion betrete, kommen mir die Tränen", sagt etwa ein Anhänger in der Youtube-Doku "RC Lens: The most english of french club".

In der Kleinstadt Lens mit rund 32.000 Einwohnern ist das knapp 38.000 Zuschauer fassende Stadion eine Festung. Selbst in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24, als Lens nur um einen Punkt das Weiterkommen verpasste, blieb Lens dort ungeschlagen, gewann sogar gegen den FC Arsenal (2:1) und den FC Sevilla (2:1).

Anders als andere Investoren hat Präsident Oughourlian, der auch Anteile am kolumbianischen Klub Millonarios FC und dem italienischen Zweitligisten Padua Calcio besitzt, nicht versucht, den Verein komplett umzukrempeln. Er war von Anfang an bemüht, die Anhänger mit ins Boot zu holen, erklärte gleich zu Beginn seiner Amtszeit: "Ich habe einen Pakt mit den Fans abgeschlossen: Die niedrigsten Ticketpreise werden niedrig bleiben." Zudem betonte er: "Dieser Klub ist Lens, er ist der Stolz der Einwohner."

Vor wenigen Tagen verkündete der Präsident auch noch stolz, dass sich das Stadion nun komplett im Klubbesitz befindet, und kündigte an, am Stadionnamen in den kommenden 20 Jahren nichts zu verändern. Sonst spielen in der französischen Eliteklasse nur Olympique Lyon und AJ Auxerre in einer Spielstätte, die ihnen auch gehört.