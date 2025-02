Cristiano Ronaldo sollte er locken und bei Lionel Messi wurde er zum Fanboy: NFL-Superstar Patrick Mahomes hat eine besondere Verbindung zu Fußball

C. Ronaldo

Patrick Mahomes jagt seinen vierten NLF-Championship-Ring. In der Offseason hat er dann mehr Zeit für sein Hobby: Fußball!

Am Sonntag steigt Super Bowl LIX. Alle Augen sind auf die Kansas City Chiefs gerichtet, die mit ihrem Superstar Patrick Mahomes Geschichte schreiben und den dritten Titel in Folge gewinnen wollen.

Mahomes will allerdings mittlerweile mehr sein als "nur" ein ultra-erfolgreicher Quarterback in der NFL: Längst nimmt er auch die Rolle eines Klubbesitzers und Fürsprechers für andere Sportligen in den USA ein. Vor allem für den Fußball. Er und seine Frau Brittany sind Mitbesitzer des NWSL-Teams Kansas City Current und Minderheitseigentümer des MLS-Vereins Sporting Kansas City.

Die Verbindung der Mahomes' zum Fußball liegt auf der Hand: Brittany ist eine ehemalige Profispielerin, die auf dem College bei den Texas-Tyler Patriots und kurzzeitig in Island bei UMF Afturelding kickte. 2020 stieg sie bei Current ein, Patrick folgte 2023. Die beiden sind regelmäßig bei ihren Vereinen zu Gast und engagieren sich immer stärker. Längst ist Patrick Mahomes einer der populärsten Fußballfans in den Vereinigten Staaten.