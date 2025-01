C. Ronaldo

CR7 will seinen Vertrag bei Al-Nassr erfüllen. Was nach dem Sommer passiert, ist unklar. Ein Interessent hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

Was wird aus Cristiano Ronaldo, wenn sein Vertrag bei Al-Nassr im Sommer ausläuft? Verlängert der dann 40-Jährige in Saudi-Arabien? Kehrt er in eine europäische Topliga zurück? Beendet er womöglich seine Karriere?

Geht es nach Dacia Buiucani, einem Klub aus der Republik Moldau, dann muss man sich um Ronaldo keine Sorgen machen. In Buiucani warten verlockende Aufgaben auf ihn.