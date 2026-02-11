Getty
Cristiano Ronaldo „hat nicht das Genie“ von Lionel Messi, Diego Maradona oder Ronaldo Nazario, betont der ehemalige Trainer von Real Madrid.
Ronaldo weiterhin im Rampenlicht
Ronaldo mag sich zwar am Ende seiner unglaublichen Karriere befinden, aber er sorgt weiterhin weltweit für Schlagzeilen. Durch seinen jüngsten Streit mit Al-Nassr, aufgrund dessen er die letzten beiden Spiele der Mannschaft wegen einer Auseinandersetzung über Transferaktivitäten verpasst hat, steht der 41-Jährige erneut im Rampenlicht. Auf dem Spielfeld hat Ronaldo in der saudischen Pro League weiterhin regelmäßig Tore erzielt. Er hat in dieser Saison in 18 Ligaspielen 17 Tore erzielt und strebt mit Al-Nassr seinen ersten großen Titel an. Ronaldo verfügt bereits über eine umfangreiche Trophäensammlung, da er mit Manchester United, Real Madrid und Juventus alle wichtigen Titel gewonnen hat, und es wird erwartet, dass er im Sommer Teil der portugiesischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 sein wird.
Der portugiesische Superstar hat außerdem geschworen, so lange zu spielen, bis er 1.000 Karrieretore erzielt hat. Bei den Globe Soccer Awards in Dubai im Dezember sagte er: „Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen. Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl [1.000 Tore] erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich nicht verletzt werde.“
Ein großartiger Torschütze, aber kein Genie.
Trotz Ronaldos großem Erfolg hat der ehemalige Trainer von Real Madrid, dem AC Mailand und Juventus Turin, Capello, erklärt, dass der portugiesische Superstar noch nicht ganz auf dem Niveau der wahren Größen des Fußballs angekommen ist. Im Programm „Hat-Trick” von ON Sport sagte er: „Cristiano ist ein großartiger Torschütze und ein unglaublicher Athlet, aber er hat nicht das Genie von Messi, Maradona oder Ronaldo Nazario. Dieses Genie, das die anderen besaßen, fehlt Cristiano. Er kann nicht mit diesen dreien verglichen werden.”
Der Italiener trainierte Ronaldo Nazario während seiner Zeit bei Real Madrid und gab auch zu: „Ronaldo Nazario war ein negativer Anführer, der riesige Partys feierte und nicht trainieren wollte.”
Er sprach auch über Real Madrids großen Rivalen Barcelona und sagte, die Katalanen spielten „schönen und sehr unterhaltsamen Fußball“, fügte aber hinzu: „Die Schwäche von Barça ist ihre ständige Abhängigkeit von der Abseitsfalle. Manchmal steht der Gegner nur um wenige Zentimeter allein vor dem Tor.“
Ronaldo's Meinung zur GOAT-Debatte
Ronaldo und Messi gelten seit langem als zwei der größten Spieler aller Zeiten. Messi gab nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien im Jahr 2023 zu, dass er „alles erreicht“ habe, was der Sport zu bieten habe, aber Ronaldo ist nicht der Meinung, dass ihn das zum besseren Spieler macht. In einem Interview mit Piers Morgan sagte er: „Ist Messi besser als ich? Da bin ich anderer Meinung. Ich möchte nicht bescheiden sein.
Er fügte hinzu: „Wenn Sie mich, Cristiano, fragen, ob es ein Traum ist, die Weltmeisterschaft zu gewinnen? Nein, das ist kein Traum. Was soll damit definiert werden? Um zu definieren, ob ich einer der Besten der Geschichte bin, um einen Wettbewerb zu gewinnen, [mit] sechs Spielen, sieben Spielen. Halten Sie das für fair?”
Was kommt als Nächstes für Ronaldo?
Al-Nassr musste in letzter Zeit ohne Ronaldo auskommen, hofft aber, dass sein Aushängeschild am Samstag in der Saudi Pro League wieder zum Einsatz kommen kann. Ronaldo hat mit der Mannschaft trainiert und wird voraussichtlich für das Spiel gegen Al-Fateh zur Verfügung stehen. Al-Nassr liegt derzeit einen Punkt hinter Al-Hilal an der Tabellenspitze, wobei Ronaldo Berichten zufolge frustriert über die mangelnde Aktivität seines Teams in der Transferperiode im Januar ist. Al-Hilal, das ebenfalls im Besitz des staatlichen Investitionsfonds des Landes ist, holte Karim Benzema von Al-Ittihad.
