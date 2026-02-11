Cristiano Ronaldo „hat nicht das Genie“ von Lionel Messi, Diego Maradona oder Ronaldo Nazario, betont der ehemalige Trainer von Real Madrid.

Ronaldo mag sich zwar am Ende seiner unglaublichen Karriere befinden, aber er sorgt weiterhin weltweit für Schlagzeilen. Durch seinen jüngsten Streit mit Al-Nassr, aufgrund dessen er die letzten beiden Spiele der Mannschaft wegen einer Auseinandersetzung über Transferaktivitäten verpasst hat, steht der 41-Jährige erneut im Rampenlicht. Auf dem Spielfeld hat Ronaldo in der saudischen Pro League weiterhin regelmäßig Tore erzielt. Er hat in dieser Saison in 18 Ligaspielen 17 Tore erzielt und strebt mit Al-Nassr seinen ersten großen Titel an. Ronaldo verfügt bereits über eine umfangreiche Trophäensammlung, da er mit Manchester United, Real Madrid und Juventus alle wichtigen Titel gewonnen hat, und es wird erwartet, dass er im Sommer Teil der portugiesischen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 sein wird.

Der portugiesische Superstar hat außerdem geschworen, so lange zu spielen, bis er 1.000 Karrieretore erzielt hat. Bei den Globe Soccer Awards in Dubai im Dezember sagte er: „Meine Leidenschaft ist groß und ich möchte weitermachen. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spaß am Fußballspielen und möchte weitermachen. Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl [1.000 Tore] erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich nicht verletzt werde.“