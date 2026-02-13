Goal.com
Cole Palmer ist ein Cheat-Code: Der Talisman von Chelsea muss unabhängig von seiner Fitness mit England zur Weltmeisterschaft fliegen

Nach eigenen Angaben ist Cole Palmer noch immer nicht vollständig fit, da er mit einer hartnäckigen Leistenverletzung zu kämpfen hat, die ihn schon die ganze Saison über plagt. Das Beängstigende daran ist, dass wir den Chelsea-Star trotz seiner anhaltenden Verletzungsprobleme langsam wieder in Bestform sehen, und der Zeitpunkt seines jüngsten Formaufschwungs könnte perfekt sein, da er einen Platz in Thomas Tuchels englischer Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 anstrebt.

„Ich bin mir sicher, dass ihr das Beste von mir sehen werdet, wenn ich wieder richtig fit bin“, warnte Palmer die kommenden Gegner der Blues eindringlich, nachdem er gegen die Wolves einen Hattrick erzielt hatte. „Ich bin nicht hier, um Ausreden zu suchen, und ich werde meine Verletzungen überwinden. Ich weiß, wozu ich fähig bin, wenn ich fit bin, und hoffe, dass ich bald wieder so weit bin.“

Wann genau wir den 23-Jährigen wieder zu 100 Prozent sehen werden, bleibt abzuwarten, da er mit einer Pubalgie zu kämpfen hat – einem chronischen Leistenproblem, das wahrscheinlich durch seinen unberechenbaren Spielstil und seine explosiven Richtungswechsel verursacht wird. Unter Liam Rosenior hat er jedoch einen Weg gefunden, Schmerzmanagement und Leistung auf dem Platz in Einklang zu bringen.

Das sind gute Nachrichten für sein Land. Palmer sollte eigentlich schon jetzt eine wichtige Stütze im Angriff der englischen Nationalmannschaft sein, aber Verletzungen haben ihm diese Chance genommen, und seine Aussichten auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft sahen düster aus. Da er nun aber wieder zu seiner besten und wirkungsvollsten Form zurückgefunden hat, kann er noch einen späten Anlauf auf einen Platz in Tuchels Kader nehmen – auch wenn er noch nicht ganz fit ist.

    Perfektes Timing

    Wie bei seinen späten Vorstößen in den Strafraum oder seinen präzisen Steilpässen ist Palmers Timing perfekt. Er scheint seinen Rhythmus vor dem letzten Drittel der Saison wiedergefunden zu haben, gerade als Tuchel seinen endgültigen Kader für England zusammenstellt, bevor er seine Mannschaft für das Turnier in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko im Sommer benennt.

    Die Three Lions treffen im März in zwei Freundschaftsspielen auf Uruguay und Japan, und der deutsche Taktiker wird vor und nach diesem Trainingslager einige unglaublich schwierige Entscheidungen zu treffen haben – darunter auch die Frage, wer die Rolle des Zehners übernehmen wird. Trotz der starken Konkurrenz durch Palmers engen Freund Morgan Rogers, Real Madrids Superstar Jude Bellingham, Eberechi Eze von Arsenal und seinen ehemaligen Teamkollegen bei Manchester City, Phil Foden, ist Palmers aktuelle Form nicht zu übersehen.

    Die Ankunft von Rosenior in der Stamford Bridge scheint sich zweifellos ausgewirkt zu haben: Seit der Engländer das Ruder übernommen hat, war der Stürmer in nur sechs Einsätzen an acht Toren beteiligt, darunter ein spielentscheidender Hattrick in der ersten Halbzeit beim Spiel gegen die Wolves am Wochenende, gefolgt von einem Tor und einer Vorlage beim frustrierenden Unentschieden gegen Leeds am Dienstag. Nachdem er mehrere Wochen lang nur ein Schatten seiner selbst war, wächst sein Einfluss nun wieder stetig.

    Beängstigender Gedanke

    Palmer ist der Erste, der zugibt, dass er noch nicht wieder ganz auf dem Höhepunkt seiner Form ist, und das sieht man auch an einigen seiner Bewegungen und Entscheidungen, denn seine Tempowechsel und explosiven Bewegungen sind noch nicht auf dem Niveau, das sie sein könnten, wenn er in Bestform ist. Er ist nicht jemand, der vollkommen davon überzeugt ist, dass sein Körper ihn zu keinem Zeitpunkt im Stich lassen wird.

    „Natürlich wissen die Leute nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht, aber es ist natürlich nicht ideal, die ganze Saison über verletzt zu sein“, sagte er, nachdem er sich den Matchball in Molineux gesichert hatte. „Und wenn ich nicht so spielen kann, wie ich es möchte, weil ich natürlich verletzt war und immer noch mit einer Verletzung zu kämpfen habe. Aber hoffentlich kann ich die Verletzung bald überwinden, indem ich sie behandle, denn ich weiß natürlich, welches Niveau ich erreichen kann, wenn ich mich zu 100 Prozent fit fühle.“

    Es war sicherlich positiv, dass er gegen Leeds sein zweites Spiel innerhalb von drei Tagen bestreiten konnte, nachdem seine Einsatzzeit zuvor streng kontrolliert worden war. Wenn dies der Beginn von Palmers Rückkehr zu alter Stärke ist, nachdem er in seinen ersten beiden Spielzeiten in West-London mit 43 Toren und 29 Vorlagen einen kometenhaften Aufstieg erlebt hatte, dann ist die Aussicht auf den Schaden, den er bei voller Leistungsfähigkeit anrichten könnte, erschreckend und kann sicherlich nicht ignoriert werden.

    'Unaufhaltsam'

    Rosenior macht sich keine Illusionen darüber, wozu ein voll fitter Palmer fähig wäre. „Wir wissen, was für ein Weltklasse-Spieler er ist. Er hat im letzten Jahr viel Fußball gespielt und kaum Pause gehabt“, sagte der Cheftrainer nach dem Sieg gegen die Wolves. „Aber wenn er in Bestform ist, ist er nicht zu stoppen. Ich freue mich sehr, mit ihm zusammenzuarbeiten.

    Er muss sich nicht ändern. Wenn er voll fit ist und auf Hochtouren läuft, ist er ein großartiger Fußballer. Aber wenn man in diesem Verein ist und unter genauer Beobachtung steht – was ich gerade selbst lerne –, muss man den Lärm ausblenden und sich daran erinnern, was für ein guter Fußballer man ist.

    Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Er ist gerne hier. Hoffentlich kann er die Zeit bis zum Ende der Saison genießen, denn das wird ihm auf dem Platz helfen.“

    Tuchels Dilemma

    Im Großen und Ganzen könnte sich Palmers geringe Einsatzzeit unter Tuchel, seitdem der deutsche Taktiker vor fast einem Jahr seine Arbeit als englischer Nationaltrainer aufgenommen hat, letztendlich als nachteilig erweisen. Tatsächlich hat er seit seinem entscheidenden Tor im Finale der Europameisterschaft 2024 – einem Moment, der als Wendepunkt in seiner internationalen Karriere erwartet wurde – aufgrund einer Reihe von unglücklichen Fitnessproblemen nur drei Länderspiele bestritten. Nur eines davon kam seit Tuchels Amtsantritt zustande, als er im Juni letzten Jahres 65 Minuten gegen Andorra spielte.

    Die hartnäckigen Leistenprobleme des Stürmers haben ihn bisher in dieser Saison aus allen drei Trainingslagern der englischen Nationalmannschaft ferngehalten, sodass er sechs Spiele in einer entscheidenden Phase des WM-Zyklus verpasst hat, in der die taktischen Pläne feststehen und die Spieler um einen Platz im endgültigen Kader kämpfen. In Palmers Abwesenheit hat insbesondere Rogers beeindruckt, was darauf hindeutet, dass der Spielmacher von Aston Villa sogar Bellingham, der ebenfalls mit Fitnessproblemen zu kämpfen hat, aus der Startelf verdrängen könnte.

    Tuchel hat zuvor erklärt, dass er seinen Kader nicht mit offensiven Mittelfeldspielern überladen werde und bereit sei, die talentiertesten Spieler des Landes zu Hause zu lassen, wenn sie nicht in sein Konzept passen. Im Oktober äußerte er sich zu Palmers Situation wie folgt: „Er war nur im Juni-Trainingslager dabei. Das ist natürlich besorgniserregend. Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass er ohne Schmerzen spielen kann, denn das Leistenproblem ist sehr gefährlich, da es chronisch werden kann. Das ist das Wichtigste.

    Wir verstehen und sehen sein Potenzial und seine Qualität, aber es ist auch eine Tatsache, dass er in fünf der letzten sieben Trainingslagern nicht zur Verfügung stand.“

    „Etwas Besonderes“

    Der ehemalige Stürmer von Chelsea und England, Joe Cole, der über ähnliche einzigartige Fähigkeiten wie Palmer verfügte, ist der Meinung, dass die aktuelle Nummer 10 des Vereins nicht nur für den Kader, sondern auch für die Startelf ein „Kandidat“ sein sollte – selbst wenn er nicht in Bestform ist.

    „Wenn ich die Mannschaft aufstellen würde, wäre Cole Palmer unabhängig von seiner Form dabei, weil er etwas Besonderes hat“, sagte er gegenüber Paddy Power. „Er ist kein Spieler, der sich zu sehr auf sein Selbstvertrauen verlässt, denn das hat er aufgrund seiner Art, mit sich selbst umzugehen, bereits im Überfluss. Es war großartig, ihn gegen die Wolves wieder unter den Torschützen zu sehen.

    Aber meine Befürchtung für Cole ist die Art und Weise, wie Thomas Tuchel seine englische Mannschaft aufstellt. Ich habe eigentlich kein Problem damit, solange man eine klare Strategie hat und den Spielertyp mag, den man gerne sieht. Ich habe nur das Gefühl, dass Tuchel mit den Zehnern, die wir haben, nur einen von Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham und Phil Foden aufstellen wird.

    Ich würde mit zwei von ihnen beginnen und die anderen beiden einwechseln. Deshalb mache ich mir Sorgen um Cole, aber wenn er so weiter spielt wie am Wochenende, wird er mit Sicherheit die Startelfsperre 10 bekommen.“

    Vertraute Rolle

    Sich zu diesem späten Zeitpunkt einen Platz in der Startelf zu sichern, mag selbst für jemanden mit Palmers Fähigkeiten etwas weit hergeholt sein, aber es lässt sich nicht bestreiten, dass er „etwas Besonderes“ mitbringt – und er zeigt, dass er das auch dann kann, wenn er auf Vereinsebene nicht ganz fit ist.

    Der 23-Jährige hat immer wieder bewiesen, dass er der ultimative Spieler für große Spiele ist – sei es, indem er Tottenham in der heimischen Liga quält, Paris Saint-Germain im Finale der Klub-Weltmeisterschaft auseinander nimmt oder mit seinem treffsicheren Abschluss im Finale der Euro 2024 glänzt. Es gibt nur wenige Spieler auf der ganzen Welt, die in Bestform fast garantiert einen Beitrag leisten, aber Palmer ist einer von ihnen, und das ist bei einem großen Turnier ein Cheat-Code.

    Das hat auch Tuchel selbst anerkannt. „Wenn er fit ist und seinen Rhythmus und Flow hat, kann er Spiele auf Vereinsebene und natürlich auch auf internationaler Ebene entscheiden“, sagte er. „Das wissen wir.“

    Zu diesem Zeitpunkt wurde erwartet, dass Palmer der Dreh- und Angelpunkt im Angriff der englischen Nationalmannschaft sein würde, aber seine wiederkehrenden Verletzungsprobleme haben ihm diesen Aufstieg verwehrt. Aber selbst wenn er nicht in jedem Spiel von Beginn an im Mittelpunkt stehen kann, könnte seine Rolle in Nordamerika vielleicht ähnlich sein wie bei der Europameisterschaft in Deutschland, wo er als Einwechselspieler einen großen Eindruck hinterließ – auch wenn er weitaus mehr Spielzeit verdient hätte, als ihm Sir Gareth Southgate zugestanden hat. Und wenn es zum Elfmeterschießen kommt? Dann gibt es niemanden, den man lieber auf seiner Seite hätte.

    Wenn er seine derzeitige Form beibehalten kann, ist Palmer zweifellos ein Risiko, das es wert ist, eingegangen zu werden – egal, ob er zu 100 % fit ist oder nicht.

