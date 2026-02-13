Cole Palmer ist ein Cheat-Code: Der Talisman von Chelsea muss unabhängig von seiner Fitness mit England zur Weltmeisterschaft fliegen

„Ich bin mir sicher, dass ihr das Beste von mir sehen werdet, wenn ich wieder richtig fit bin“, warnte Palmer die kommenden Gegner der Blues eindringlich, nachdem er gegen die Wolves einen Hattrick erzielt hatte. „Ich bin nicht hier, um Ausreden zu suchen, und ich werde meine Verletzungen überwinden. Ich weiß, wozu ich fähig bin, wenn ich fit bin, und hoffe, dass ich bald wieder so weit bin.“

Wann genau wir den 23-Jährigen wieder zu 100 Prozent sehen werden, bleibt abzuwarten, da er mit einer Pubalgie zu kämpfen hat – einem chronischen Leistenproblem, das wahrscheinlich durch seinen unberechenbaren Spielstil und seine explosiven Richtungswechsel verursacht wird. Unter Liam Rosenior hat er jedoch einen Weg gefunden, Schmerzmanagement und Leistung auf dem Platz in Einklang zu bringen.

Das sind gute Nachrichten für sein Land. Palmer sollte eigentlich schon jetzt eine wichtige Stütze im Angriff der englischen Nationalmannschaft sein, aber Verletzungen haben ihm diese Chance genommen, und seine Aussichten auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft sahen düster aus. Da er nun aber wieder zu seiner besten und wirkungsvollsten Form zurückgefunden hat, kann er noch einen späten Anlauf auf einen Platz in Tuchels Kader nehmen – auch wenn er noch nicht ganz fit ist.