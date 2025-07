Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg heute live: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im Free TV und im Live Stream?

Der 1. FC Magdeburg ist heute beim Chemnitzer FC zu Gast. Ob und wo Ihr das Freundschaftsspiel im TV und Stream sehen könnt? Das erfahrt Ihr hier.

Der Chemnitzer FC empfängt heute den 1. FC Magdeburg im heimischen Stadion An der Gellertstraße zum Freundschaftsspiel. Um 16 Uhr soll die Begegnung angepfiffen werden.

Für den CFC ist es der dritte Test der Vorbereitung, zwei Siege (2:1 vs. Greuther Fürth, 3:1 vs. Bayreuth) konnten die heutigen Gastgeber bereits einfahren. Magdeburg steigt so langsam ebenfalls in die heiße Phase der Vorbereitung ein, nach zweistelligen Siegen gegen Verbands- und Landesligisten kommen nun die hochkarätigeren Gegner.

Ihr braucht Infos zur Übertragung im TV und Livestream? Hier fassen wir alles zusammen, was bekannt ist.