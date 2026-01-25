Chelsea macht wohl von Klausel gebrauch! BVB erleidet schweren personellen Rückschlag

In Dortmund hatte Anselmino in der Hinrunde mit durchweg guten Leistungen überzeugt, weshalb der BVB - obwohl es keine Kaufoption gab - mit einer festen Verpflichtung im Sommer liebäugelte. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass man sich mit Chelsea zusammensetzen und darüber reden wolle.

"Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea. Wir hoffen, dass Aaron noch weiter bleibt, na klar", so Kehl.

Für den BVB stand der Argentinier trotz zwischenzeitlicher Verletzungspause zehnmal auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm ein Treffer und ein Assist.