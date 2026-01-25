Wie The Athletic berichtet, macht der FC Chelsea von einer Klausel Gebrauch, die es ermöglicht, den 20-Jährigen noch vor dem Abschluss seines Leih-Engagements bei Borussia Dortmund zurückzuholen. Damit würde der Innenverteidiger unverzüglich zu seinem Stammklub zurückkehren.
Chelsea macht wohl von Klausel gebrauch! BVB erleidet schweren personellen Rückschlag
Demnach evaluieren die Blues derzeit den Markt an Innenverteidigern und hätten in diesem Zug beschlossen, Anselminos Leihe beim BVB vorzeitig zu beenden und ihn nach London zurückzubeordern. Eigentlich war der Innenverteidiger noch bis zum Sommer an die Schwarzgelben gebunden.
Bereits vor einigen Wochen hatten diverse Medien von einer Klausel berichtet, die Chelsea einen Leih-Abbruch im Winter ermögliche. Allerdings hieß es zuletzt, dass die Verantwortlichen der Blues nicht vor hätten, diese zu aktivieren.
BVB wollte Anselmino im Sommer fest unter Vertrag nehmen
In Dortmund hatte Anselmino in der Hinrunde mit durchweg guten Leistungen überzeugt, weshalb der BVB - obwohl es keine Kaufoption gab - mit einer festen Verpflichtung im Sommer liebäugelte. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass man sich mit Chelsea zusammensetzen und darüber reden wolle.
"Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea. Wir hoffen, dass Aaron noch weiter bleibt, na klar", so Kehl.
Für den BVB stand der Argentinier trotz zwischenzeitlicher Verletzungspause zehnmal auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm ein Treffer und ein Assist.
Aaron Anselmino in der Saison 25/26 für den BVB:
- Spiele: 10
- Tore: 1
- Assists: 1
- Spielminuten: 585