Chelsea gibt Erklärung zur Bestätigung des Weggangs von Paul Green, dem Leiter des Frauenfußballs, nach 13 Jahren heraus
Das Ende einer Ära bei Chelsea
Green kam ursprünglich 2013 als Co-Trainer von Emma Hayes zum Verein, nachdem er von den Doncaster Rovers Belles gewechselt war. Er entwickelte sich zu einer einflussreichen Persönlichkeit im Westen Londons, war für die Spielerverpflichtungen zuständig und trug zum Aufbau einer beeindruckenden Blues-Mannschaft bei. In dieser Zeit gewann Chelsea Women acht WSL-Titel, sechs FA Cups, drei League Cups und erreichte 2020/21 das Finale der Champions League. Green war auch an der Entscheidung von Chelsea beteiligt, Bompastor als Nachfolgerin von Hayes zu verpflichten, nachdem diese nach 12 Jahren im Amt 2024 zurückgetreten war, um die USWNT-Trainerin zu werden. Bompastor kam aus Lyon und führte Chelsea in ihrer ersten Saison zu einem ungeschlagenen Triple im Inland.
Chelsea gibt Erklärung zu Green ab
Der Verein bestätigte die Nachricht in einer Erklärung, in der es hieß: „Chelsea Women kann bestätigen, dass Paul Green seine Position als Leiter des Frauenfußballs aufgegeben hat. Paul war 13 Jahre lang für den Verein tätig, nachdem er 2013 in der Gründungsphase von Chelsea Women zum Verein gekommen war. In dieser Zeit spielte er eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Wachstum des Frauenprogramms und trug dazu bei, ein starkes Fundament zu schaffen und Chelsea Women zu einem der führenden Teams im nationalen und europäischen Fußball zu machen. Sein Engagement, seine Erfahrung und seine Professionalität wurden im gesamten Verein geschätzt, und seine Arbeit hat dazu beigetragen, eine anhaltende Phase des Erfolgs und des Fortschritts für Chelsea Women zu unterstützen, in der wir 19 Trophäen gewonnen haben. Der Verein dankt Paul für sein Engagement und seine Verdienste in mehr als einem Jahrzehnt und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.
Bompastor im Rampenlicht
Bompastor stand bei Chelsea im Rampenlicht, nachdem das Team 12 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer der WSL, Manchester City, hatte. Die Ergebnisse setzten die Chefin unter Druck, aber Chelsea reagierte darauf mit einem neuen Langzeitvertrag für sie. Chelsea folgte darauf mit einem 2:0-Sieg gegen Tottenham am Sonntag, was Bompastor in eine trotzige Stimmung versetzte. Sie sagte gegenüber Reportern: „Auch wenn wir alle wissen, dass wir darauf keinen Einfluss haben, empfanden wir es wahrscheinlich als unfair, so viel Kritik zu erhalten. Ich weiß, wer ich bin, ich brauche keine Menschen außerhalb meines Umfelds, die mir sagen, wer ich bin. Ich werde immer mein Bestes geben. Ich weiß, dass ich die Kompetenz habe, ich weiß, dass ich das Wissen habe, ich kenne den Frauenfußball und ich gebe mein Bestes für Chelsea. Ich sage nicht, dass ich die Beste bin, ich sage nicht, dass ich arrogant bin, aber ich weiß, wer ich bin. Ich sorge immer dafür, dass ich meine Spielerinnen bestmöglich unterstütze. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie mit Klarheit darüber, was sie erreichen müssen, auf den Platz gehen. Niemand wird mein Selbstvertrauen erschüttern.“
Was kommt als Nächstes?
Greens Weggang wird Chelsea in einer für Bompastor und den Verein schwierigen Zeit noch mehr ins Rampenlicht rücken. Die Blues kehren am Sonntag gegen das schwächelnde Liverpool in die WSL zurück.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
