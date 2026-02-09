Chelsea gibt Erklärung zur Bestätigung des Weggangs von Paul Green, dem Leiter des Frauenfußballs, nach 13 Jahren heraus

Bompastor stand bei Chelsea im Rampenlicht, nachdem das Team 12 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer der WSL, Manchester City, hatte. Die Ergebnisse setzten die Chefin unter Druck, aber Chelsea reagierte darauf mit einem neuen Langzeitvertrag für sie. Chelsea folgte darauf mit einem 2:0-Sieg gegen Tottenham am Sonntag, was Bompastor in eine trotzige Stimmung versetzte. Sie sagte gegenüber Reportern: „Auch wenn wir alle wissen, dass wir darauf keinen Einfluss haben, empfanden wir es wahrscheinlich als unfair, so viel Kritik zu erhalten. Ich weiß, wer ich bin, ich brauche keine Menschen außerhalb meines Umfelds, die mir sagen, wer ich bin. Ich werde immer mein Bestes geben. Ich weiß, dass ich die Kompetenz habe, ich weiß, dass ich das Wissen habe, ich kenne den Frauenfußball und ich gebe mein Bestes für Chelsea. Ich sage nicht, dass ich die Beste bin, ich sage nicht, dass ich arrogant bin, aber ich weiß, wer ich bin. Ich sorge immer dafür, dass ich meine Spielerinnen bestmöglich unterstütze. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie mit Klarheit darüber, was sie erreichen müssen, auf den Platz gehen. Niemand wird mein Selbstvertrauen erschüttern.“