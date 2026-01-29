Chelsea/Nike
Chelsea bringt atemberaubendes Retro-Trikot aus den 90ern heraus, während Nike die „Rückkehr des Rebellen” feiert.
Markteinführung des Bausatzes „Return of the Rebel“
Als dieses Original-Trikot vor etwas mehr als drei Jahrzehnten auf den Markt kam, schockierte es viele aufgrund seines auffälligen Designs. Der Höhepunkt wurde erreicht, als Chelsea 1994/95 nach 23 Jahren Abstinenz von europäischen Wettbewerben in den Pokal der Pokalsieger einzog und bis ins Halbfinale des Turniers vorstieß. Nun haben Nike und Chelsea das Trikot neu interpretiert, das am Wochenende beim Premier-League-Spiel gegen West Ham und nächsten Monat beim FA-Cup-Spiel der Frauen gegen Manchester United sein Debüt auf dem Spielfeld feiern wird.
- Chelsea/Nike
Modellbausatz mit ehemaligen und aktuellen Chelsea-Spielern
Im Rahmen der Veröffentlichung zog Chelsea-Legende Dennis Wise das neue Trikot an, das er während seiner Zeit beim Verein trug. Darüber hinaus umfasst die „Return of the Rebel“-Kollektion T-Shirts, Oberteile, Jacken und Trainingshosen, Sweatshirts und Oberbekleidung in den Farben der 1990er Jahre, die durchgehend mit den damaligen Vereinswappen und Schriftzügen verziert sind. Die Kollektion ist ab sofort im Megastore in Stamford Bridge und im Online-Shop des Clubs erhältlich. Sie ist in Herren-, Damen- und Kindergrößen erhältlich und steht ganz im Zeichen von „Risiko, Rebellion und Neuerfindung – damals wie heute“.Auf der Suche nach intelligenteren Fußballwetten? Holen Sie sich Expertenvorschauen, datengestützte Vorhersagen und gewinnbringende Einblicke mit GOAL Tips auf Telegram. Treten Sie jetzt unserer wachsenden Community bei!
Rosenior legt einen glänzenden Start bei Chelsea hin
Nachdem Enzo Maresca Anfang dieses Monats Chelsea verlassen hatte, gab es einige überraschte Reaktionen, als Liam Rosenior, Trainer von Straßburg, zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Es ist zwar noch sehr früh, aber er hat fünf seiner sechs Spiele an der Stamford Bridge gewonnen, wobei der Höhepunkt vielleicht der 3:2-Sieg bei Napoli in der Champions League am Mittwochabend war.
Nach diesem Sieg sagte Rosenior gegenüber TNT Sports: „Diese Spieler haben einen Trainer verloren, den sie wirklich respektierten, aus Gründen, die außerhalb meiner Kontrolle und meines Wissens liegen. Wenn man als junge Mannschaft so etwas durchmacht, ist es ein großes Verdienst, einen neuen Trainer so zu akzeptieren, wie sie es getan haben, und so hart zu arbeiten, wie sie es getan haben. Es geht nicht um mich oder mein Ego oder darum, etwas beweisen zu wollen. Ich versuche, mit meiner Mannschaft und meinen Mitarbeitern mein Bestes zu geben, und hoffe, dass wir noch viele weitere so gute Abende wie diesen erleben dürfen.
Ich lerne ständig Neues über meine Mannschaft und darüber, wozu wir fähig sind. Ich wollte heute unbedingt die Initiative ergreifen. Ich wollte rausgehen und das Spiel gewinnen. Es ist enorm wichtig für uns, dass wir mit den Spielern in der Trainingsrunde arbeiten können. Man muss diesen Job genießen. Wir sind die glücklichsten Menschen der Welt, dass wir diesen Job machen dürfen. Man muss diese Momente genießen, aber wir wollen mehr. Man ist in der Champions League, also muss man letztendlich gegen die Besten spielen und die Besten schlagen.“
- AFP
Was kommt als Nächstes für Chelsea?
Chelsea bereitet sich auf einige wichtige Tage vor, denn am Samstag empfängt der Verein den vom Abstieg bedrohten West Ham im Stamford Bridge. Mit einem Sieg könnte Chelsea auf den vierten Platz in der Premier League aufsteigen. Am Dienstag reist Chelsea dann zu Arsenal, um im Rückspiel des Carabao Cup-Halbfinales einen 3:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung