Chelsea bringt atemberaubendes Retro-Trikot aus den 90ern heraus, während Nike die „Rückkehr des Rebellen” feiert.

Nachdem Enzo Maresca Anfang dieses Monats Chelsea verlassen hatte, gab es einige überraschte Reaktionen, als Liam Rosenior, Trainer von Straßburg, zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Es ist zwar noch sehr früh, aber er hat fünf seiner sechs Spiele an der Stamford Bridge gewonnen, wobei der Höhepunkt vielleicht der 3:2-Sieg bei Napoli in der Champions League am Mittwochabend war.

Nach diesem Sieg sagte Rosenior gegenüber TNT Sports: „Diese Spieler haben einen Trainer verloren, den sie wirklich respektierten, aus Gründen, die außerhalb meiner Kontrolle und meines Wissens liegen. Wenn man als junge Mannschaft so etwas durchmacht, ist es ein großes Verdienst, einen neuen Trainer so zu akzeptieren, wie sie es getan haben, und so hart zu arbeiten, wie sie es getan haben. Es geht nicht um mich oder mein Ego oder darum, etwas beweisen zu wollen. Ich versuche, mit meiner Mannschaft und meinen Mitarbeitern mein Bestes zu geben, und hoffe, dass wir noch viele weitere so gute Abende wie diesen erleben dürfen.

Ich lerne ständig Neues über meine Mannschaft und darüber, wozu wir fähig sind. Ich wollte heute unbedingt die Initiative ergreifen. Ich wollte rausgehen und das Spiel gewinnen. Es ist enorm wichtig für uns, dass wir mit den Spielern in der Trainingsrunde arbeiten können. Man muss diesen Job genießen. Wir sind die glücklichsten Menschen der Welt, dass wir diesen Job machen dürfen. Man muss diese Momente genießen, aber wir wollen mehr. Man ist in der Champions League, also muss man letztendlich gegen die Besten spielen und die Besten schlagen.“