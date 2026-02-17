Beim französischen Spitzenklub Olympique Marseille geht es aktuell drunter und drüber. Das soll auf Real Madrids Ex-Trainer Xabi Alonso abschreckend gewirkt haben, berichtet RMC Sport.
Chaos-Klub kassiert wohl schnellen Korb von Xabi Alonso
OM ist nach der Trennung von Roberto De Zerbi vor knapp einer Woche ohne Cheftrainer. Auf der Suche nach einem Nachfolger habe Marseille bei Alonso angeklopft. Dieser habe allerdings wegen der "instabilen Lage des Vereins" direkt abgewunken.
Hintergrund ist, dass es in der Führungsetage des Champions-League-Siegers von 1993 aktuell ordentlich rumort. Sportdirektor Medhi Benatia verabschiedete sich vor zwei Tagen von seinem Amt, um nun doch wieder zurückzukehren, ohne sich über den Sommer hinaus zu Olympique zu bekennen. Gleichzeit muss Präsident Pablo Longoria auf Druck des unbeliebten Klubbesitzers Frank McCourt Kompetenzen an Ex-Bayern-Profi Benatia abgeben.
- AFP
Bei Olympique Marseille herrscht Fan-Wut
Begleitet wird das Chaos in der Führungsetage von wilden Fanprotesten gegen die Verantwortlichen. Beim 2:2 im Ligue-1-Heimspiel gegen Racing Straßburg am Wochenende ließen die Ultras ihre Plätze im Stade Velodrome 15 Minuten lang leer und zeigten stattdessen Banner, auf denen unter anderem geschrieben stand: "Tribüne leer aus Protest. Für einen Klub in Selbstzerstörung. All eure Projekte gehen in Flammen auf während dieser verschwendeten Jahre".
Die Mannschaft wurde bereits beim Aufwärmen ausgepfiffen und ihren Höhepunkt erreichte die Wut einiger Anhänger, als OM in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich schluckte: Sie versuchten erfolglos den Innenraum des Stadions zu stürmen.
Aktuell wird der Tabellenvierte, der eigentlich mit Erzrivale PSG um die Meisterschaft kämpfen wollte, interimsmäßig von Jacques Abardonado trainiert. Als designierter Nachfolger gilt spätestens nach Alonsos Absage laut übereinstimmender Medienberichten der kürzlich bei Stade Rennes entlassene Habib Beye.
Leverkusens Ex-Meistermacher Alonso hat sich derweil nach seiner Entlassung bei Real vor rund fünf Wochen eine Auszeit verordnet. Diese soll grundsätzlich bis zum Ende der Saison dauern. Die Marca berichtete allerdings, diese könne kürzer ausfallen, sollte sich sein Ex-Klub FC Liverpool um den 44 Jahre alten Basken bemühen. Auch bei Manchester City war er unlängst als möglicher Nachfolger Pep Guardiolas im Gespräch.
Xabi Alonsos Stationen als Trainer
- 2018 - 2019: Real Madrid Jugend
- 2019 - 2022: Real Sociedad B
- 2022 - 2025: Bayer Leverkusen
- 2025 - 2026: Real Madrid