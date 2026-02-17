Chaos-Klub kassiert wohl schnellen Korb von Xabi Alonso

Begleitet wird das Chaos in der Führungsetage von wilden Fanprotesten gegen die Verantwortlichen. Beim 2:2 im Ligue-1-Heimspiel gegen Racing Straßburg am Wochenende ließen die Ultras ihre Plätze im Stade Velodrome 15 Minuten lang leer und zeigten stattdessen Banner, auf denen unter anderem geschrieben stand: "Tribüne leer aus Protest. Für einen Klub in Selbstzerstörung. All eure Projekte gehen in Flammen auf während dieser verschwendeten Jahre".

Die Mannschaft wurde bereits beim Aufwärmen ausgepfiffen und ihren Höhepunkt erreichte die Wut einiger Anhänger, als OM in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich schluckte: Sie versuchten erfolglos den Innenraum des Stadions zu stürmen.

Aktuell wird der Tabellenvierte, der eigentlich mit Erzrivale PSG um die Meisterschaft kämpfen wollte, interimsmäßig von Jacques Abardonado trainiert. Als designierter Nachfolger gilt spätestens nach Alonsos Absage laut übereinstimmender Medienberichten der kürzlich bei Stade Rennes entlassene Habib Beye.

Leverkusens Ex-Meistermacher Alonso hat sich derweil nach seiner Entlassung bei Real vor rund fünf Wochen eine Auszeit verordnet. Diese soll grundsätzlich bis zum Ende der Saison dauern. Die Marca berichtete allerdings, diese könne kürzer ausfallen, sollte sich sein Ex-Klub FC Liverpool um den 44 Jahre alten Basken bemühen. Auch bei Manchester City war er unlängst als möglicher Nachfolger Pep Guardiolas im Gespräch.