Nächste Runde im Poker um Nico Williams. Angeblich setzt sich Bilbao für einen Wechsel zum FC Bayern ein.

Athletic Bilbao will Nico Williams offenbar lieber an den FC Bayern als an den Ligarivalen FC Barcelona verkaufen. Laut der spanischen Sport würde Bilbao den Münchnern dafür sogar finanziell entgegenkommen.