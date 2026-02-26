Chad Johnson und Raheem Taylor-Parkes starten am 26. Februar die GOAL-Sendung „The Late Run with Ochocinco”

Johnsons Liebe zum Fußball begann bereits in seiner Kindheit in Miami. Ein einziger Blick auf Diego Maradona in seiner Blütezeit genügte, um den zukünftigen Fußballstar zu begeistern, und von da an begann für ihn eine unglaubliche Fußballkarriere, sowohl als Fan als auch schließlich als Spieler.

Der ehemalige Wide Receiver der NFL ist einer der beliebtesten American-Football-Spieler aller Zeiten. Er hat eine legendäre Karriere vor allem bei den Cincinnati Bengals hinter sich und spielte elf Saisons lang in der NFL. Dennoch hat er sich nie zu weit vom Fußball entfernt. Im Jahr 2011, während des NFL-Lockouts, absolvierte er ein viertägiges Probetraining bei Sporting Kansas City und spielte 2018 und 2019 in der NPSL für den Heimatverein Boca Raton FC. Seitdem ist er als Analyst für Fox bei der Weltmeisterschaft 2022 tätig und spielt gleichzeitig im The Soccer Tournament, wo er diesen Sommer erneut mit Villarreal antreten wird.

Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 glaubt Johnson, dass der US-Fußball vor einem entscheidenden Moment steht.

„Fußball war meine erste Liebe“, sagt Johnson. „Während der NFL-Pause bin ich immer nach Europa gereist, um Spieler wie [Cristiano] Ronaldo und [Lionel] Messi spielen zu sehen. Was wir derzeit in den USA erleben, ist eine perfekte Konstellation, die dazu beitragen wird, die Fußballbegeisterung in Amerika zu festigen. Ich habe im Super Bowl XLVI gespielt, aber was im Juni und Juli kommt, wird wie 100 Super Bowls sein und diese Fangemeinde noch weiter wachsen lassen.

Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Fans die Show finden, meine Liebe zum Spiel und die unserer Gäste zu teilen und dies mit einem Partner wie GOAL tun zu können.“