Chad Johnson und Raheem Taylor-Parkes starten am 26. Februar die GOAL-Sendung „The Late Run with Ochocinco”
Johnsons Liebe zum Fußball
Johnsons Liebe zum Fußball begann bereits in seiner Kindheit in Miami. Ein einziger Blick auf Diego Maradona in seiner Blütezeit genügte, um den zukünftigen Fußballstar zu begeistern, und von da an begann für ihn eine unglaubliche Fußballkarriere, sowohl als Fan als auch schließlich als Spieler.
Der ehemalige Wide Receiver der NFL ist einer der beliebtesten American-Football-Spieler aller Zeiten. Er hat eine legendäre Karriere vor allem bei den Cincinnati Bengals hinter sich und spielte elf Saisons lang in der NFL. Dennoch hat er sich nie zu weit vom Fußball entfernt. Im Jahr 2011, während des NFL-Lockouts, absolvierte er ein viertägiges Probetraining bei Sporting Kansas City und spielte 2018 und 2019 in der NPSL für den Heimatverein Boca Raton FC. Seitdem ist er als Analyst für Fox bei der Weltmeisterschaft 2022 tätig und spielt gleichzeitig im The Soccer Tournament, wo er diesen Sommer erneut mit Villarreal antreten wird.
Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 glaubt Johnson, dass der US-Fußball vor einem entscheidenden Moment steht.
„Fußball war meine erste Liebe“, sagt Johnson. „Während der NFL-Pause bin ich immer nach Europa gereist, um Spieler wie [Cristiano] Ronaldo und [Lionel] Messi spielen zu sehen. Was wir derzeit in den USA erleben, ist eine perfekte Konstellation, die dazu beitragen wird, die Fußballbegeisterung in Amerika zu festigen. Ich habe im Super Bowl XLVI gespielt, aber was im Juni und Juli kommt, wird wie 100 Super Bowls sein und diese Fangemeinde noch weiter wachsen lassen.
Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Fans die Show finden, meine Liebe zum Spiel und die unserer Gäste zu teilen und dies mit einem Partner wie GOAL tun zu können.“
Die neue Show
Die Show, die von Raheem Taylor-Parkes von FootballCo moderiert wird, bietet einen tiefen Einblick in die kulturelle Seite des Fußballs durch Gespräche mit einigen der größten Stars und Superfans des Sports. Johnson und Taylor-Parkes werden sich nicht mit Taktiken oder Ergebnissen befassen, sondern vielmehr mit den Gefühlen und Emotionen, die die Liebe der Menschen zum Fußball ausmachen.
Jason Wagenheim, CEO von Footballco, sagte: „Was The Late Run so besonders macht, ist, dass wir nicht versuchen, traditionelle Fußballmedien zu kopieren. Chad bringt eine völlig einzigartige Perspektive mit, und die Gespräche gehen weit über Taktiken hinaus und reichen bis hin zu Musik, Unterhaltung und globaler Kultur. In den USA wird die Fußballbegeisterung ebenso sehr von der Kultur geprägt wie von dem, was auf dem Spielfeld passiert, und diese Sendung spiegelt diese Realität wider. Egal, ob Sie ein lebenslanger Fan oder neu im Spiel sind, The Late Run bietet Ihnen eine Perspektive, die Sie sonst nirgendwo finden werden.“
Die Gästeliste
The Late Run hat bereits einige der größten Namen aus Sport und Kultur für die erste Staffel der Show verpflichtet. Die Serie beginnt mit einem Gespräch mit einem der weltweit bekanntesten Comedians, Kreischer, aber es werden auch Gäste mit den unterschiedlichsten Perspektiven zum Thema Fußball zu sehen sein.
Darunter sind ehemalige Spieler wie Ferdinand und Pique sowie aktuelle Spieler wie Midge Purce, Star der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft. The Late Run wird auch einige der größten Fans des Sports vorstellen, darunter die American-Football-Stars Cliff Avril und Cam Little.
Was kommt als Nächstes?
Die Serie wird auf YouTube zu sehen sein und auf verschiedenen Podcast-Plattformen veröffentlicht werden. Achten Sie auch auf Ausschnitte aus der Show in den sozialen Medien von GOAL, darunter neue Accounts, die sich ausschließlich mit Late Run-Inhalten befassen.
The Late Run with Ochocinco startet am 26. Februar. Die wöchentlichen Episoden gibt's auf YouTube: @thelaterunshow oder als Podcasts bei Apple und Spotify.
