Borussia Dortmund will beim angedachten Transfer von Stuttgarts Serhou Guirassy offenbar zügig handeln.

Der Wechsel von Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund könnte sich beschleunigen. Der BVB will den Stürmer des VfB Stuttgart, dessen Ausstiegsklausel in diesem Sommer für Bundesligisten lediglich 17,5 Millionen Euro betragen soll, laut eines Bericht der Ruhr Nachrichten so schnell wie möglich verpflichten.