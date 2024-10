C. Campbell

Der 18-Jährige darf bei der Niederlage gegen den FCA zum ersten Mal in der Liga ran - und ist direkt nicht mehr zu halten.

Cole Campbell feierte aufgrund der Dortmunder Personalprobleme am Samstag gegen den FCA sein Debüt in der Bundesliga und wurde in der 88. Minute für Donyell Malen eingewechselt. Diese kurze Spielzeit reichte dem US-Amerikaner aus, um zum schnellsten Spieler des Spiels zu werden.