Das geht aus einem Bericht der Bild hervor. Bereits um den Jahreswechsel vollzog der 25-jährige Mittelfeldspieler einen Beraterwechsel, seitdem wird er von der Agentur The Talent Table mit Sitz in England betreut.
BVB-Star kokettiert wohl mit Sommer-Wechsel! Geht er für über 70 Millionen Euro?
Nmecha besitzt neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft, in der Jugend spielte er acht Jahre lang für Manchester City.
Nach einem Abstecher zum VfL Wolfsburg heuerte Nmecha 2023 für 30 Millionen Euro beim BVB an und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Dortmund will zwar prinzipiell mit Nmecha verlängern, würde ihn dem Vernehmen nach aber ab einer Summe von 70 MIllionen Euro auch verkaufen.
Manchester United und Tottenham sollen an Nmecha interessiert sein
Zuletzt vermeldete die Sport Bild, dass Manchester United und Tottenham Hotspur interessiert seien - beide Klubs könnten die angedachte Ablösesumme prinzipiell stemmen. Auf die Spekulationen angesprochen, erwiderte Nmecha im Januar: "Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen."
Unter Trainer Niko Kovac gehört der vielseitige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison zum unumstrittenen Stammpersonal. Auf wettbewerbsübergreifend 35 Einsätze kommt Nmecha in der Spielzeit 2025/26 bereits, wobei er acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) beisteuerte.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 5. Februar, 18.45 Uhr: Atalanta Bergamo - BVB (Champions League)
- 28. Februar, 18.30 Uhr: BVB - FC Bayern München (Bundesliga)
- 7. März, 18.30 Uhr: 1. FC Köln - BVB (Bundesliga)