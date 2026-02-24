BVB-Star kokettiert wohl mit Sommer-Wechsel! Geht er für über 70 Millionen Euro?

Nmecha besitzt neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft, in der Jugend spielte er acht Jahre lang für Manchester City.

Nach einem Abstecher zum VfL Wolfsburg heuerte Nmecha 2023 für 30 Millionen Euro beim BVB an und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Dortmund will zwar prinzipiell mit Nmecha verlängern, würde ihn dem Vernehmen nach aber ab einer Summe von 70 MIllionen Euro auch verkaufen.