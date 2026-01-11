Serhou Guirassy steckt beim BVB trotz positiver Eindrücke im Wintertrainingslager in Marbella weiter in einer handfesten Formkrise. Nach dem ganz schwachen Auftritt zum Jahresauftakt gegen Eintracht Frankfurt mitsamt "Blackout"-Foul an Robin Koch, das zum 1:1 führte, verteidigte ihn Trainer Niko Kovac abermals vehement und gab sogar den Mitspielern eine Teilschuld an Guirassys Ladehemmung und Teilnahmslosigkeit am BVB-Spiel.
BVB-Star im absoluten Formtief: Niko Kovac macht auch Mitspieler für Serhou Guirassys Krise verantwortlich
Kovac appelliert an BVB-Stars: Guirassy muss "besser" freigespielt werden
"Nachdem er vergangene Saison unser bester Scorer war, sehe ich schon, dass er aktuell immer gegen zwei Leute spielen muss, dort in die Zange genommen wird - und dann vielleicht auch noch vom gegnerischen Sechser. Er zieht einfach sehr viele Leute auf sich", sagte Kovac - und mit Blick auf die anderen BVB-Akteure: "Da müssen die anderen ihn auch besser freispielen!"
Kovac wolle dem 29-Jährigen, der seit Oktober auf einen Bundesliga-Treffer wartet, "weiterhin die Stange halten": "Jeder Stürmer muss immer mal wieder durch solch eine Durststrecke durch. Er kommt da wieder raus und wir werden ihn dabei unterstützen."
- IMAGO / Kirchner-Media
BVB mit Fabio Silva anstatt Guirassy gegen Werder Bremen?
Allerdings wollte Kovac dem Guineer eine Stammplatz-Garantie für das Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Werder Bremen nicht mehr geben. Auch, weil Fabio Silva "nach seiner Einwechslung richtig viel Betrieb gemacht" habe. Kovac stellte zudem klar, dass bereits das Startelfmandat für Guirassy am Freitagabend zum Jahresauftakt "eine knappe Entscheidung" gewesen sei. Gut möglich und auch nachvollziehbar also, dass Guirassy gegen Bremen am Dienstag zunächst auf der Bank sitzen wird.
- IMAGO / STEINSIEK.CH
BVB-Abschied von Serhou Guirassy im Sommer wohl ein Thema
Im Vergleich zu seiner starken Vorsaison (0,7 Tore pro Spiel) trifft Guirassy nur noch 0,33-mal pro Pflichtspiel. Zudem wirkte er vor der Jahreswende in den Spielen zunehmend lustlos und körperlich nicht auf der Höhe. Womöglich spielt diesbezüglich auch Guirassys fragliche Zukunft über den Sommer hinaus eine Rolle.
Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2028, allerdings hat er die Möglichkeit, die Schwarzgelben im kommenden Sommer per Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 50 Millionen Euro, die für ausgewählte Top-Klubs gültig sein soll, zu verlassen. Für ebenfalls interessierte Klubs aus Saudi-Arabien soll sie jedoch nicht gelten.
Serhou Guirassy: Leistungsdaten und Statistiken beim BVB 2025/26
Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Einsatzminuten Bundesliga 15 5 1 1.259 DFB-Pokal 3 1 - 156 Champions League 6 3 3 425