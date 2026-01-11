BVB-Star im absoluten Formtief: Niko Kovac macht auch Mitspieler für Serhou Guirassys Krise verantwortlich

"Nachdem er vergangene Saison unser bester Scorer war, sehe ich schon, dass er aktuell immer gegen zwei Leute spielen muss, dort in die Zange genommen wird - und dann vielleicht auch noch vom gegnerischen Sechser. Er zieht einfach sehr viele Leute auf sich", sagte Kovac - und mit Blick auf die anderen BVB-Akteure: "Da müssen die anderen ihn auch besser freispielen!"

Kovac wolle dem 29-Jährigen, der seit Oktober auf einen Bundesliga-Treffer wartet, "weiterhin die Stange halten": "Jeder Stürmer muss immer mal wieder durch solch eine Durststrecke durch. Er kommt da wieder raus und wir werden ihn dabei unterstützen."