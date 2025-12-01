BVB-Star entschuldigt sich vor der Mannschaft: "Er weiß, dass er nicht richtig reagiert hat"

"Er kam von sich aus zu mir und hat sich bei mir persönlich beziehungsweise der Mannschaft entschuldigt", sagte Kovac am Montag und betonte: "Er weiß, dass er nicht richtig reagiert hat, und das ist für mich entscheidend."

Guirassy hatte bei seiner Auswechslung in der 61. Minute demonstrativ einen Bogen um Kovac gemacht und auch dessen zum Handshake ausgestreckten Arm ignoriert. "Sowas sollten wir nicht machen - egal, wer es ist. Aber wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut. In der Emotion, in der Aufregung mit dem Adrenalin kann so was sicherlich passieren", sagte Kovac.