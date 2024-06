Der Außenverteidiger wird den FC Chelsea verlassen, bleibt aber in der Premier League. In der Rückrunde hatte er noch in Dortmund geglänzt.

Article continues below Article continues below Article continues below Außenverteidiger Ian Maatsen wird seit dem Ende der Saison mit einem dauerhaften Abgang vom FC Chelsea in Verbindung gebracht - vor allem der BVB hätte ihn nach der erfolgreichen Leihe in der vergangenen Rückrunde gern behalten. Transfer-Experte Fabrizio Romano hat nun aber bestätigt, dass der holländische Linksverteidiger zu Aston Villa wechseln wird.