BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg: Nico Schlotterbecks unterschiedliche Halbzeiten - ein anderer DFB-Star setzt seiner Leistung spät die Krone auf

Ganz wichtiger Auswärtssieg für Borussia Dortmund! Der BVB gewinnt am 21. Spieltag der Bundesliga mit 2:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, der am Sonntag gegen Hoffenheim spielt, vorübergehend auf drei Punkte.

Die Dortmunder traten in der ersten Halbzeit sehr dominant auf, folgerichtig lag die Elf von Trainer Niko Kovac dank des Kopfballtores von Julian Brandt (38.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte der BVB dann deutlich mehr Probleme, kassierte früh im zweiten Durchgang den Ausgleich durch Konstantinos Koulierakis (52.). Es folgte ein Abnutzungskampf, der auch in die andere Richtung hätte gehen können, die Borussia hatte allerdings das bessere Ende für sich. Serhou Guirassy traf in der Schlussphase (87.) eiskalt zum Sieg.

