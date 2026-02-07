Goal.com
Oliver Maywurm

BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg: Nico Schlotterbecks unterschiedliche Halbzeiten - ein anderer DFB-Star setzt seiner Leistung spät die Krone auf

Der BVB spielt in Wolfsburg zwei unterschiedliche Halbzeiten und holt am Ende dank Guirassy drei Punkte. Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund.

Ganz wichtiger Auswärtssieg für Borussia Dortmund! Der BVB gewinnt am 21. Spieltag der Bundesliga mit 2:1 (1:0) beim VfL Wolfsburg und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, der am Sonntag gegen Hoffenheim spielt, vorübergehend auf drei Punkte.

Die Dortmunder traten in der ersten Halbzeit sehr dominant auf, folgerichtig lag die Elf von Trainer Niko Kovac dank des Kopfballtores von Julian Brandt (38.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte der BVB dann deutlich mehr Probleme, kassierte früh im zweiten Durchgang den Ausgleich durch Konstantinos Koulierakis (52.). Es folgte ein Abnutzungskampf, der auch in die andere Richtung hätte gehen können, die Borussia hatte allerdings das bessere Ende für sich. Serhou Guirassy traf in der Schlussphase (87.) eiskalt zum Sieg.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Gregor Kobel

    In der ersten Halbzeit fast beschäftigungslos, bekam Kobel nach Wiederanpfiff mehr zu tun. Beim Gegentor kam Koulierakis‘ Kopfball zwar ziemlich zentral aufs Tor, aus derart kurzer Distanz konnte Kobel aber dennoch nicht wirklich was ausrichten. Nach gut 70 Minuten rettete der BVB-Keeper dann stark gegen den frei auf ihn zulaufenden Amoura. Wenig später hatte er Glück, als Majers Kopfball auf die Latte tropfte. Note: 3.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Niklas Süle

    Verteidigte sehr souverän, glich seine Geschwindigkeitsnachteile gegenüber Amoura immer wieder mit gutem Stellungsspiel ab. Am Ball derweil ohne Fehl und Tadel und einmal auch offensiv auffällig, als er es mit einem ordentlichen Distanzschuss probierte (14.). Note: 2,5.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Waldemar Anton

    Hatte Mitte der ersten Halbzeit Glück, als er zu lange mit dem Abspiel zögerte und so Wolfsburgs Amoura ein 1-gegen-1 mit Kobel ermöglichte, das aber nicht zu einem Gegentor führte. Ansonsten zeigte Anton ein solides Spiel mit gutem Zweikampfverhalten und zumeist sicheren Aktionen am Ball. Note: 3.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Nico Schlotterbeck

    Schlotterbeck spielte eine herausragende erste Halbzeit. Super aufmerksam und schnell im Umschaltspiel, wenn Dortmunds Restverteidigung initial mal nicht stimmte. Zudem mit vielen schönen Seitenverlagerungen, strahlte sehr viel Dominanz aus. Kurz nach der Pause hatte der Nationalspieler dann aber seine erste unaufmerksame Aktion, die doppelt folgenschwer war: Einerseits, weil aus seinem unnötigen Handspiel der Freistoß entstand, der zum Wolfsburger Ausgleichstreffer führte. Andererseits, weil Schlotterbeck Gelb sah und damit am Freitag gegen Mainz gelbgesperrt zuschauen muss. In Hälfte zwei war der Innenverteidiger insgesamt nicht mehr so stark wie im ersten Durchgang, ging zuweilen zu viel Risiko im Aufbauspiel. Note: 2,5.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Julian Ryerson

    Der Norweger machte enorm viel Dampf auf seiner Seite. Gefiel in der ersten Halbzeit, indem er dem Ballführenden immer wieder gute Tiefenlaufwege anbot und dadurch für Schwung sorgte. Ryersons Hereingaben waren durchwachsen, die beste führte per Ecke zum Führungstor durch Brandt. Nach der Pause dann wie die gesamte Mannschaft nicht mehr so griffig. Note: 3.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Felix Nmecha

    Guter Auftritt von Nmecha. Hatte viele kleine, feine Aktionen mit Ball, spielte fast immer den richtigen Pass und entschied so gut wie immer richtig. Mit seinem herausragenden Antritt, der den Weg zum späten Siegtor bereitete, setzte Nmecha seiner starken Leistung die Krone auf. Note: 2.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Jobe Bellingham

    Bellingham war immer wieder guter Abfangjäger, setzte seine Robustheit häufig stark ein. Hatte kurz vor der Pause einen ordentlichen Abschluss aus 25 Metern, machte seine Sache dann auch in der zweiten Halbzeit zumeist solide. Note: 3.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Daniel Svensson

    Wie Ryerson auf der Gegenseite war auch Svensson gewohnt agil und umtriebig. Nach hinten meistens aufmerksam, nach vorne fehlte seinen Aktionen aber oft die nötige Zielstrebigkeit. Note: 3,5.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Julian Brandt

    Hatte seine unauffälligen Phase, arbeitete aber enorm viel und war in der insgesamt schwächeren zweiten Halbzeit noch mit der beste Dortmunder. Gefiel dabei als kluger Ballverteiler und mit seiner erstklassigen Technik. Wichtigste Szene blieb natürlich sein Führungstor, als er sich am kurzen Pfosten clever vor den Gegenspieler schob und einköpfte. Note: 2,5.

    BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Maximilian Beier

    Beier war in der Anfangsphase auffälligster Dortmunder, bereitete unter anderem Guirassys frühe Chance super vor (7.). Der Offensivmann gefiel mit klugen Laufwegen und hatte nach einer halben Stunde Pech, als sein abgefälschter Abschluss von der Latte nicht hinter die Linie sprang. Danach trat er offensiv nur noch selten in Erscheinung, verdiente sich aber viele Fleißpunkte mit unermüdlicher und sehr wichtiger Arbeit nach hinten. Note: 2,5.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Serhou Guirassy

    Der Stürmer hatte früh den ersten Abschluss, wurde jedoch geblockt (7.). Wie so oft kam Guirassy danach nur noch hin und wieder zu Offensivaktionen, leistete seinen Beitrag aber mit viel Laufarbeit und gutem Anlaufen der Wolfsburger Verteidiger. Kurz vor Schluss belohnte er sich dann mit dem Siegtreffer, als er im Strafraum cool blieb und zum 2:1 einschob. Note: 3.

  • BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Wolfsburg: Die Einwechselspieler

    Fabio Silva (ab 69. für Ryerson): Silva kam für die letzten 20 Minuten, ackerte viel und hatte noch eine entscheidende Szene: Der gute Doppelpass des Portugiesen mit Nmecha bereitete schließlich Guirassys Siegtor vor. Note: 3.

    Carney Chukwuemeka (ab 88. für Brandt): Kam für die letzten Minuten, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

    Salih Özcan (ab 88. für Nmecha): Auch Özcan durfte noch für ein paar Momente ran. Keine Bewertung.

    Ramy Bensebaini (ab 88. für Süle): Gleiches gilt für Bensebaini, durfte in der Schlussphase helfen, die drei Punkte zu sichern. Keine Bewertung.

    Luca Reggiani (ab 90.+5 für Beier): Der Innenverteidiger aus der U19 feierte sein Bundesliga-Debüt, kam für ein paar Sekunden ins Spiel. Keine Bewertung.

0