In einem Interview mit Sport1 wurde Dickel nach einer Anekdote gefragt, die er bis dato noch nie erzählt hat. Der BVB-Stadionsprecher berichtete daraufhin, wie er 2014 den damaligen Trainer Jürgen Klopp und Comedian Atze Schröder für das von ihm moderierte Format "Brinkhoffs Ballgeflüster" gewonnen hat.
BVB-Ikone Norbert Dickel enthüllt Lüge an Jürgen Klopp: "Bis heute wissen sie das nicht"
"Ich hatte mir als Gäste Jürgen Klopp und Atze Schröder gewünscht", berichtete Dickel. "Beide zögerten. Dann habe ich Jürgen angerufen und gesagt: Atze hat zugesagt – jetzt musst du auch. Er sagte: Wenn Atze kommt, komme ich auch. Er hatte aber nicht zugesagt. Ich habe also Atze angerufen und gesagt: Klopp hat zugesagt. Dann meinte er sofort 'Dann muss ich ja kommen'. Am Ende kamen beide. Bis heute wissen sie nicht, dass ich sie beide ein bisschen angelogen habe. Kloppo, Atze, seid mir nicht böse."
Laut Dickel hätten sich die Mühen gelohnt: "Diese Sendung war legendär. Ich war als Moderator völlig überflüssig. Die beiden haben anderthalb Stunden nur Klamauk gemacht. Das läuft heute noch auf YouTube rauf und runter."
"Für mich macht er einen super Job": Dickel lobt Kovac
Klopp trainierte den BVB von 2008 bis 2015. In dieser Zeit gewann er zwei Meistertitel, einmal den DFB-Pokal - und entwickelte eine Freundschaft mit Dickel. Klopp sei "ein unfassbarer Typ, ein unfassbarer Mensch", findet Dickel. "Wir hatten tolle Trainingslager, tolle Momente, als er Trainer war. Wir sind am Wochenende nie losgefahren mit der Frage: Gewinnen oder verlieren wir? Sondern: Wie viele kriegen die? Dieses Selbstvertrauen war unbeschreiblich."
Dickel ist aber auch mit der Entwicklung unter dem aktuellen Trainer Niko Kovac zufrieden. "Niko ist ein sehr guter Trainer", findet Dickel. "Er hat genau das reingebracht, was gefehlt hat: Disziplin, Fitness, Stabilität und vor allem Siege. Für mich macht er einen super Job und passt sehr gut zu Borussia Dortmund. Niko bringt alles mit, um beim BVB dauerhaft erfolgreich zu sein. Es ist von Vorteil, wenn du die DNA des Klubs verstanden hast."
