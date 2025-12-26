BVB-Ikone Norbert Dickel enthüllt Lüge an Jürgen Klopp: "Bis heute wissen sie das nicht"

"Ich hatte mir als Gäste Jürgen Klopp und Atze Schröder gewünscht", berichtete Dickel. "Beide zögerten. Dann habe ich Jürgen angerufen und gesagt: Atze hat zugesagt – jetzt musst du auch. Er sagte: Wenn Atze kommt, komme ich auch. Er hatte aber nicht zugesagt. Ich habe also Atze angerufen und gesagt: Klopp hat zugesagt. Dann meinte er sofort 'Dann muss ich ja kommen'. Am Ende kamen beide. Bis heute wissen sie nicht, dass ich sie beide ein bisschen angelogen habe. Kloppo, Atze, seid mir nicht böse."

Laut Dickel hätten sich die Mühen gelohnt: "Diese Sendung war legendär. Ich war als Moderator völlig überflüssig. Die beiden haben anderthalb Stunden nur Klamauk gemacht. Das läuft heute noch auf YouTube rauf und runter."