"Dafür müssten wir dann einen Umsatz von 750, 800 Millionen Euro machen": 100-Millionen-Transfers a la Harry Kane sind beim BVB "völlig ausgeschlossen" BundesligaBorussia Dortmund

Der BVB will in naher Zukunft mehr in Transfers investieren als zuvor. Ganz große Sprünge sind laut Hans-Joachim Watzke aber nicht geplant.