Serhou Guirassy beschäftigt sich angeblich mit einem Abschied vom BVB.
BVB fordert 80 Millionen Euro: Serhou Guirassy spekuliert angeblich auf Transfer nach Saudi-Arabien
- Getty Images
Guirassy winkt angeblich Verdopplung seines Gehalts
Wie die Bild berichtet, wird der Stürmer von seinem Bruder Karamba, der als sein Berater tätig ist und im Auftrag der Agentur KGSMI handelt, derzeit aktiv bei Klubs aus Saudi-Arabien angeboten. Vor allem finanziell würde sich der Schritt in die Wüste für Guirassy lohnen, schließlich könnte er dort mit einer Verdopplung seines aktuellen Jahresgehalts (rund neun Millionen Euro) rechnen.
Guirassys Vertrag in Dortmund ist noch bis zum 30. Juni 2028, datiert und besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Diese gilt allerdings ausdrücklich nur für europäische Topklubs wie Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool und nicht für Vereine aus Saudi-Arabien.
Im Falle eines Wechselwunsches des Guineers könnte der BVB die Summe dementsprechend frei verhandeln. Dem Vernehmen nach fordern die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben mindestens 80 Millionen Euro für ihren Stürmer, um sich bei der Suche nach einem Nachfolger finanziell nicht einschränken zu müssen.
Vor allem in der vergangenen Saison fungierte Guirassy als Lebensversicherung für den BVB, als er wettbewerbsübergreifend 38 Tore und neun Assists in 50 Pflichtspielen beisteuerte.
Kovac: "Er ist unser Sturmführer"
In diesem Jahr kam der 29-Jährige zwar immer noch auf ordentliche sieben Treffer und vier Vorlagen in 15 Partien, speziell in den vergangenen Wochen kam Guirassy aber ein wenig aus dem Tritt. In den vergangenen fünf Begegnungen gelang ihm nur ein einziges Tor - beim 1:0-Sieg über den FC Augsburg netzte er entscheidend.
Um wieder in die Spur zu kommen und auch einige kleinere körperliche Wehwehchen auszukurieren, verzichtete Guirassy in der laufenden Länderspielpause sogar auf die Reise zur Nationalmannschaft.
Von Trainer Niko Kovac gab es zudem aufmunternde Worte: "Ich sehe natürlich auch, dass er im Moment nicht die Tore schießt. Aber ich sehe trotzdem, wie fleißig er ist, dass er alles gibt. Es passiert mal im Stürmer-Leben, dass man auch Bälle nicht verwertet, die man sonst reinmacht. Er ist unser Sturmführer – er ist derjenige, der dort alles initiiert. Deswegen stärke ich ihm auch den Rücken."
- Getty Images Sport
Serhou Guirassy: Seine Zahlen in der Saison 2025/26
- Bundesliga: 9 Spiele, 5 Tore, 1 Assist
- Champions League: 4 Spiele, 1 Tore, 3 Assists
- DFB-Pokal: 2 Spiele, 1 Tor, 0 Assists