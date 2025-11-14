BVB fordert 80 Millionen Euro: Serhou Guirassy spekuliert angeblich auf Transfer nach Saudi-Arabien

Wie die Bild berichtet, wird der Stürmer von seinem Bruder Karamba, der als sein Berater tätig ist und im Auftrag der Agentur KGSMI handelt, derzeit aktiv bei Klubs aus Saudi-Arabien angeboten. Vor allem finanziell würde sich der Schritt in die Wüste für Guirassy lohnen, schließlich könnte er dort mit einer Verdopplung seines aktuellen Jahresgehalts (rund neun Millionen Euro) rechnen.

Guirassys Vertrag in Dortmund ist noch bis zum 30. Juni 2028, datiert und besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Diese gilt allerdings ausdrücklich nur für europäische Topklubs wie Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool und nicht für Vereine aus Saudi-Arabien.

Im Falle eines Wechselwunsches des Guineers könnte der BVB die Summe dementsprechend frei verhandeln. Dem Vernehmen nach fordern die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben mindestens 80 Millionen Euro für ihren Stürmer, um sich bei der Suche nach einem Nachfolger finanziell nicht einschränken zu müssen.

Vor allem in der vergangenen Saison fungierte Guirassy als Lebensversicherung für den BVB, als er wettbewerbsübergreifend 38 Tore und neun Assists in 50 Pflichtspielen beisteuerte.