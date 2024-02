BVB - Erkenntnisse zum 1:1 von Borussia Dortmund bei der PSV Eindhoven: Sancho könnte für Terzic zum Dilemma werden

Dortmund holt in Eindhoven ein gutes Ergebnis. Die spielerische Leistung ist dabei allerdings dürftig.

Der BVB erarbeitet sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in Eindhoven eine ordentliche Ausgangsposition, die Leistung der Dortmunder fiel jedoch durchwachsen aus. Torschütze Donyell Malen brachte zuletzt vermisste Elemente ein, während Jadon Sancho für Edin Terzic zum Dilemma werden könnte.

Ein durchwachsener Abend endete für Borussia Dortmund in Eindhoven in einem Ergebnis, das für das Rückspiel im Signal Iduna Park Mitte März alle Chancen intakt hält. Der wieder einsatzbereite Donyell Malen, bester Akteur des BVB, brachte die Westfalen mit einem sehenswerten Treffer in Führung.

Danach lief beim BVB im Offensivspiel nicht mehr viel zusammen, Eindhoven hatte die besseren Gelegenheiten. Nach knapp einer Stunde wurden die Niederländer mit dem Tor zum 1:1-Endstand belohnt, der von Luuk de Jong verwandelte Elfmeter war jedoch sehr umstritten.

Drei Erkenntnisse zum Dortmunder Auftritt in Eindhoven.