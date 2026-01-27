Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist in der Vergangenheit offenbar schon mehrmals mit Luka Vuskovic und seinem Management in Kontakt getreten, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Dies geht aus einem Bericht der Hamburger Morgenpost hervor. Laut Sky würden die Münchner die Entwicklung des Abwehr-Stars des Hamburger SV genau beobachten.
Bundesliga-Shootingstar für den FC Bayern München? Zuvor müsste wohl ein Leistungsträger überraschend abwandern
Den Berichten zufolge seien alle Parteien jedoch noch weit von konkreten Verhandlungen entfernt. Eher wollte sich der FCB grundsätzlich informieren und signalisieren, dass Vuskovic als interessanter Spieler gelte. Heißer werden könnte die Personalie für Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl, falls sich Leistungsträger Dayot Upamecano entgegen aller Erwartungen doch noch gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden sollte.
Auch wenn es keine Deadline für die Entscheidung des Franzosen geben soll, wurde der Druck auf das Abwehr-Ass zuletzt leicht erhöht. "Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", erklärte Eberl zuletzt. Auch Sportdirektor Jan-Christian Dreesen erhöhte zuletzt öffentlich den Druck. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte er laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte er und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.
Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, zuletzt soll der Innenverteidiger jedoch hohe Gehaltsforderungen gestellt haben. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich Dreesen seine Forderung nach einem zeitnahen Festlegen Upamecanos.
- Getty Images Sport
Bayern-Kandidat Vuskovic: Müsste erst Kim gehen?
Des weiteren würde Vuskovic wieder intensiver diskutiert werden, sollte Min-Jae Kim den Rekordmeister im Sommer verlassen. Zumal sich Wunschkandidat Marc Guehi für Manchester City entschieden hat. Wie die Sport Bild zuletzt berichtete, wurde Vuskovic dem FCB aus England sogar angeboten. Ob von seinem Stammverein, Tottenham Hotspur, oder von seinem Berater, bleibt dabei offen.
Was einen baldigen Wechsel des 18-Jährigen an die Isar dagegen eher unwahrscheinlich erscheinen lässt: Der Kroate möchte bei seinem zukünftigen Klub offenbar nicht die dritte oder vierte Geige spielen, was beim Kader der Bayern durchaus wahrscheinlich wäre. Vuskovic war vergangenen Sommer für elf Millionen Euro Ablöse von Heimatklub Hajduk Split zu Tottenham gewechselt. Da der Teenager bei den Spurs noch kein Thema für regelmäßige Einsätze war, wurde Vuskovic für die laufende Saison an den HSV verliehen, wo er bisher bärenstark auftrumpfte und einer der Shootingstars der Bundesliga ist.
- AFP
Für den HSV stellt Vuskovic schon jetzt die entscheidende Säule dar
Mit einer für sein junges Alter erstaunlichen Reife organisiert Vuskovic Hamburgs Abwehr, ist in der Innenverteidigung des Aufsteigers von Beginn an absolut gesetzt. In bisher 16 Pflichtspieleinsätzen für die Rothosen gefiel er neben seiner defensiven Konsequenz auch mit seiner Torgefahr, drei Treffer sind dem zweimaligen kroatischen A-Nationalspieler schon gelungen.
Bei Tottenham steht Vuskovic bis 2030 unter Vertrag. Die Engländer dürften die starke Entwicklung des jungen Kroaten in Hamburg mit Freude beobachten - und da eine feste Verpflichtung für den HSV utopisch ist, kehrt Vuskovic im Sommer zunächst nach London zurück.
Für die Spurs interessant gemacht hatte sich Vuskovic übrigens nicht bei Hajduk Split, sondern in Belgien. An den dortigen Erstligisten KVC Westerlo hatte Split sein Eigengewächs vergangene Saison verliehen, Vuskovic war auf Anhieb Stammspieler und konnte überzeugen. Für Hajduk hatte er einst schon kurz nach seinem 16. Geburtstag debütiert, Anfang 2024 verließ er den Verein allerdings per Leihe zum polnischen Erstligisten Radomiak Radom. Ein halbes Jahr später folgte der Leihwechsel nach Westerlo, der letztlich als Sprungbrett in eine europäische Top-Liga diente.
Luka Vuskovic: Seine bisherigen Zahlen beim HSV
- Einsätze: 18
- Tore: 3
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4