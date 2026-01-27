Bundesliga-Shootingstar für den FC Bayern München? Zuvor müsste wohl ein Leistungsträger überraschend abwandern

Den Berichten zufolge seien alle Parteien jedoch noch weit von konkreten Verhandlungen entfernt. Eher wollte sich der FCB grundsätzlich informieren und signalisieren, dass Vuskovic als interessanter Spieler gelte. Heißer werden könnte die Personalie für Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl, falls sich Leistungsträger Dayot Upamecano entgegen aller Erwartungen doch noch gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden sollte.

Auch wenn es keine Deadline für die Entscheidung des Franzosen geben soll, wurde der Druck auf das Abwehr-Ass zuletzt leicht erhöht. "Wir warten auf eine Antwort von Upamecano", erklärte Eberl zuletzt. Auch Sportdirektor Jan-Christian Dreesen erhöhte zuletzt öffentlich den Druck. "Upa hat ein Angebot von uns vorliegen, das wir auch noch mal verbessert haben. Das wurde auch schon mehrfach mit seinen Beratern diskutiert und jetzt auch noch mal mit ihm selber", sagte er laut t-online beim Besuch des Fanclubs "De roud-weissen Neifinger". "Ich glaube, das, was er jetzt da liegen hat, das sollte er unterschreiben", betonte er und erklärte, dass Bayern sein Angebot nun nicht mehr nachbessern werde.

Der deutsche Meister will Upamecano unbedingt halten, zuletzt soll der Innenverteidiger jedoch hohe Gehaltsforderungen gestellt haben. "Das Ganze darf sich jetzt auch nicht mehr so lange ziehen", unterstrich Dreesen seine Forderung nach einem zeitnahen Festlegen Upamecanos.