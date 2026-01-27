Bundesliga Nachholspiele heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig?

Die Nachholspiele des 16. Spieltags der Bundesliga stehen am heutigen Dienstag (27. Januar) ab 20.30 Uhr an. Werder Bremen empfängt die TSG aus Hoffenheim im Weserstadion, RB Leipzig gastiert beim Millerntor vom FC St. Pauli.

GOAL hat die Antwort auf die Frage, ob es eine Konferenz bei DAZN geben wird.