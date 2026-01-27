Bundesliga Nachholspiele heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig?

DAZNwird die beiden Partien Bremen vs. Hoffenheim (Kommentator: Michael Born) und Pauli vs. Leipzig (Kommentator: Jan Platte) live im TV und Livestream übertragen und zwar in der Konferenz auf DAZN 1!Gewohntermaßen zeigt der Sender die Bundesliga-Konferenz am Samstag. Da beide Spiele an einem Samstag stattgefunden hätten, hat DAZNdiese Übertragungsrechte inne. Ab 19.45 Uhr startet die Vorberichterstattung auch im Livestream von DAZN. Jochen Stutzky moderiert die Sendung, Nils Petersen unterstützt als Experte.
Bei Sky laufen die Einzelspiele bei Sky Sport Bundesliga (FC St. Pauli vs. RB Leipzig; Oliver Seidler kommentiert) und Sky Sport Bundesliga 1 (Bremen vs. Hoffenheim; Hansi Küpper kommentiert). Wie üblich sind die Partien darüber hinaus im Stream via Sky Go und WOW kostenpflichtig zuempfangen.