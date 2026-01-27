Goal.com
RB Leipzig v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Janek Subke

Bundesliga Nachholspiele heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig?

Die beiden Bundesliga-Nachholspiele laufen am heutigen Dienstag (27. Januar) live im TV und Livestream. Damit stellt sich auch die Frage: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig? GOAL schafft Klarheit.

Die Nachholspiele des 16. Spieltags der Bundesliga stehen am heutigen Dienstag (27. Januar) ab 20.30 Uhr an. Werder Bremen empfängt die TSG aus Hoffenheim im Weserstadion, RB Leipzig gastiert beim Millerntor vom FC St. Pauli.

GOAL hat die Antwort auf die Frage, ob es eine Konferenz bei DAZN geben wird.

  • Bundesliga Nachholspiele heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig?

    DAZNwird die beiden Partien Bremen vs. Hoffenheim (Kommentator: Michael Born) und Pauli vs. Leipzig (Kommentator: Jan Platte) live im TV und Livestream übertragen und zwar in der Konferenz auf DAZN 1!Gewohntermaßen zeigt der Sender die Bundesliga-Konferenz am Samstag. Da beide Spiele an einem Samstag stattgefunden hätten, hat DAZNdiese Übertragungsrechte inne. Ab 19.45 Uhr startet die Vorberichterstattung auch im Livestream von DAZN. Jochen Stutzky moderiert die Sendung, Nils Petersen unterstützt als Experte.

    Bei Sky laufen die Einzelspiele bei Sky Sport Bundesliga (FC St. Pauli vs. RB Leipzig; Oliver Seidler kommentiert) und Sky Sport Bundesliga 1 (Bremen vs. Hoffenheim; Hansi Küpper kommentiert). Wie üblich sind die Partien darüber hinaus im Stream via Sky Go und WOW kostenpflichtig zuempfangen.

  • Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    Bundesliga Nachholspiele heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz mit Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig? - Wichtigste Infos

    • Wettbewerb: Bundesliga
    • Spieltag: 16
    • Datum: 27. Januar 2026
    • Duelle: Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim / FC St. Pauli vs. RB Leipzig
    • Ort: Weserstadion (Bremen) / Millerntor-Stadion (Hamburg)
    • Anpfiff: 20.30 Uhr
    • Übertragung im TV & Livestream:DAZN, Sky, Sky Go, WOW
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-HAMBURGAFP

    Bundesliga Nachholspiele heute live: Werder Bremen vs. Hoffenheim und St. Pauli vs. Leipzig - Bilanz der Duelle

    SpieleSiege Werder BremenUnentschiedenSiege TSG 1899 HoffenheimTorverhältnis
    3414101058:58
    SpieleSiege FC St. PauliUnentschiedenSiege RB LeipzigTorverhältnis
    73136:10
